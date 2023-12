Dopo Baldur's Gate 3 annunciato un nuovo gioco su D&D... ma sarà un game as a service

Dopo Baldur's Gate 3 è bello sapere che arriverà almeno un nuovo videogioco ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons, ma la notizia non bellissima (per non dire brutta) è che sarà un live service game sviluppato da Starbreeze.

Sì, proprio gli autori di Payday 3 (che trovate su Amazon), che porteranno la loro esperienza di progetti videoludici per creare un nuovo titolo ambientato negli universi del gioco di ruolo più famoso del mondo.

L'annuncio è arrivato dal sito ufficiale di Starbreeze, dove il team di sviluppo ha svelato alcuni dettagli per il titolo che punta ad uscire nel 2026 su tutte le piattaforme.

Il videogioco, conosciuto al momento con il nome in codice Project Baxter, è ambientato nel mondo di Dungeons & Dragons e porterà con sé quelli che vengono definiti "i capisaldi dei giochi Starbreeze": il multiplayer cooperativo, l'impegno a vita attraverso il modello games as a service, il coinvolgimento della comunità e un'esperienza di grande respiro.

Project Baxter verrà lanciato su tutte le principali piattaforme nel 2026 e includerà il cross-play, sviluppato in Unreal Engine 5.

«Dungeons and Dragons sta vivendo un anno straordinario», afferma Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing presso Wizards of the Coast e Hasbro. Proprio Wizards all'inizio dell'anno aveva staccato la spina ad alcuni dei tanti progetti videoludici su Dungeons & Dragons che erano stati annunciati, ed evidentemente Project Baxter è uno di quelli sopravvissuti.

Evans approfondisce il legame con Starbreeze, affermando che: «considerati i loro giochi impressionanti e la passione per Dungeons & Dragons, siamo fiduciosi che creeranno un’esperienza che delizierà i fan di tutto il mondo.».

Al quale fa eco ovviamente Tobias Sjögren, CEO di Starbreeze, che racconta come il team lavorerà al progetto:

«Quando esaminavamo potenziali IP per i nostri progetti futuri, Dungeons & Dragons era sempre in cima alla nostra lista e sono incredibilmente felice di annunciare questa licenza. Voglio ringraziare Wizards of the Coast per essere un partner eccezionale. Lo sviluppo del gioco è in pieno svolgimento e siamo entusiasti di offrire una straordinaria avventura d'azione di Dungeons & Dragons nel 2026.»

La speranza è che, in ogni caso, questo Project Baxter non finisca come è finito Payday 3, che adesso sta tentando il recupero ma dovrà fare decisamente molta fatica per risollevare le sorti dello shooter.

Se poi diventerà un nuovo Baldur's Gate 3 ancora meglio, mentre il titolo di Larian si aggiorna continuamente anche dopo il lancio.