Lo split-screen di Dragon Ball Sparking Zero ora funziona su tutti gli stage, grazie ai fan

Dragon Ball Sparking Zero ha cercato di esaudire ogni desiderio di chi è cresciuto con i vecchi Budokai Tenkaichi e di chi sta scoprendo la serie con quest'ultimo capitolo, incluse le immancabili battaglie competitive tra amici.

Oltre alle modalità online, Sparking Zero (lo trovate su Amazon) permette infatti di affrontare un amico sulla stessa console, ma purtroppo questa modalità ha un limite decisamente importante.

Advertisement

Lo split-screen funziona infatti esclusivamente sullo scenario "Stanza dello Spirito e del Tempo": Bandai Namco ha spiegato che l'alternativa a questa soluzione era non includere affatto il multiplayer locale, date le limitazioni riscontrate durante lo sviluppo.

Eppure, alcuni fan sembra pare siano riusciti a dimostrare il contrario: come segnalato da TheGamer, adesso esiste infatti una mod in grado di sbloccare la modalità split-screen su tutti gli scenari disponibili di gioco.

La mod creata da Sora101Ven si chiama "Let's Fight Somewhere Else": si tratta di una UI split-screen personalizzata che consente agli utenti di decidere la mappa in cui deve essere caricata, permettendo così di giocare in multiplayer locale anche su scenari alternativi.

Questo significa che, tecnicamente parlando, è possibile utilizzarla anche nella modalità Storia e in qualunque altra battaglia di Dragon Ball Sparking Zero, nonostante sia stata ovviamente sviluppata per sbloccare lo split-screen con gli amici in ogni livello.

A questo punto dobbiamo ammettere di non avere idea del perché non sia stato possibile implementare questa feature in via ufficiale, ma per chi ha scelto di acquistare il gioco su PC si tratta indubbiamente di un'ottima notizia. Purtroppo per gli utenti console, sarà invece necessario attendere eventuali aggiornamenti.

Se volete provare fin da subito questa mod, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Nexus Mods al seguente indirizzo: vi raccomandiamo di seguire attentamente le istruzioni, dato che è necessario installare alcune modifiche aggiuntive per permetterne il corretto funzionamento.

Di sicuro la community ha dimostrato di avere un fortissimo desiderio per il modding di Dragon Ball Sparking Zero: qualcuno ha perfino deciso di ricompensare con buoni da 500 dollari chiunque sia in grado di creare strumenti appositi.