I BAFTA si esprimono sulla candidatura Shadow of the Erdtree

I BAFTA Game Awards hanno espresso la loro opinione sulla candidatura di Shadow of the Erdtree, che non potrà vincere nella competizione come miglior videogioco dell'anno.

Come sapete, il DLC di Elden Ring (lo trovate su Amazon) è stato nominato ai The Game Awards 2024 nella categoria del Game of the Year, e formalmente ha tutte le carte in regola per poter vincere come miglior gioco del 2024.

Questa nomination ha provocato reazioni molto importanti nella community, e i BAFTA Game Awards prenderanno una strada molto diversa.

BAFTA ha svelato la longlist dei giochi che prenderanno parte alla selezione per la cerimonia dei premi del 2025, chiarendo che i DLC non saranno eleggibili per il prestigioso premio di "Best Game" (tramite VGC).

Secondo le nuove regole di BAFTA, i contenuti aggiuntivi saranno considerati idonei solo per il premio "Evolving Game" e per alcune categorie tecniche specifiche, ma non potranno competere per il riconoscimento principale.

Allo stesso modo, le rimasterizzazioni di titoli usciti al di fuori del periodo di eleggibilità saranno esclusi, mentre i remake completi potranno essere presi in considerazione solo nelle categorie legate all'artigianalità e al design.

L'organizzazione ha pubblicato la lista dei titoli che verranno presi in considerazione per il premio Best Game, in attesa delle nomination ufficiali che arriveranno il 4 marzo 2025. Dopo l’annuncio, i membri voteranno i vincitori delle due categorie principali, mentre il verdetto per le restanti categorie sarà affidato a giurie specializzate.

Ecco la lista dei giochi che saranno considerati per i BAFTA Game Awards del prossimo anno:

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Metaphor: ReFantazio

Thank Goodness You’re Here!

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Di certo è una lista molto migliore di quella del Players' Voice dei The Game Awards 2024, che è abbastanza sconfortante.

Ai BAFTA dello scorso anno ha trionfato Baldur's Gate 3 in maniera importante, e chissà chi sarà quest'anno a prendersi gli onori della scena.