HyperX Combo Cuffie e Mouse Gaming a Prezzo SCONTATISSIMO! (-49%)

Sfruttate questa straordinaria promozione di Amazon per il Black Friday, che riguarda il set gaming HyperX, includente le cuffie Cloud II GM e il mouse Pulsefire Core RGB. Questo kit, ideale per PC, PS4, Mac e dispositivi mobili, è in offerta a soli 67,98€ anziché 134,98€, permettendovi di risparmiare il 49% sul prezzo di listino!

Le cuffie garantiscono un'esperienza audio surround virtuale e sono estremamente confortevoli grazie al memory foam su fascia e cuscini in similpelle. Inoltre, il set include il Pulsefire Core Mouse RGB, progettato per il gaming, con sette pulsanti programmabili e un sensore ottico Pixart 3327 che raggiunge DPI nativi fino a 6.200.

Set gaming HyperX con cuffie e mouse, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo kit è l'ideale per gli appassionati di gaming che cercano un'esperienza audio avvolgente e una maggiore precisione nel gioco. Le cuffie HyperX Cloud II GM offrono un'ottima cancellazione passiva del rumore grazie al loro design a coppa chiusa, permettendo di immergersi completamente nel gioco.

Il mouse Pulsefire Core, con il suo sensore ottico Pixart 3327 che arriva fino a 6.200 DPI nativi, è perfetto per i giocatori che richiedono reattività e precisione. Il suo design simmetrico e i sette pulsanti programmabili lo rendono versatile e adatto sia per destrorsi che per mancini.

Questa offerta rende la combo di cuffie e mouse HyperX un'affare imperdibile, specialmente per gli appassionati di gaming in cerca di un kit di alta qualità. Con un prezzo scontato a soli 67,98€, vi consigliamo di approfittare di questa occasione per unire risparmio, qualità e performance.

