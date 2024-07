HoYoverse ancora nei guai: un doppiatore di Star Rail dice addio dopo gravi accuse

Aggiornamento ore 9.13: Adesso anche gli sviluppatori di Honkai Star Rail hanno commentato gli ultimi sviluppi, annunciando che i dialoghi di Moze verranno sostituiti solo a partire da versioni successive.

L'annuncio sembrerebbe intendere una situazione simile a quanto verificato nella sua precedente controversia e che ci vorrà tempo prima di scoprire chi sarà il nuovo doppiatore e vedere le sue frasi ridoppiate.

Advertisement

Nel frattempo, pare che la voce di Chris Niosi ci accompagnerà al debutto del personaggio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Notizia originale:

HoYoverse si ritrova ancora una volta suo malgrado ad affrontare una nuova controversia legata ai doppiatori scelti per i suoi personaggi, dopo la vicenda che coinvolse la voce originale di Tighnari in Genshin Impact.

Questa volta a farne le spese è stato Honkai Star Rail: in attesa della versione 2.4, come lo studio è solito fare, gli sviluppatori hanno infatti svelato in anticipo i personaggi che saranno evocabili dalla versione successiva, incluse le loro rispettive voci.

A causare scalpore tra la community è stata però la scelta relativa a Moze, che avrebbe dovuto essere doppiato da Chris Niosi.

Un nome che per alcuni lettori potrebbe risultare familiare: diversi anni fa il doppiatore aveva dovuto affrontare accuse di molestie sessuali e comportamenti abusivi, motivi che — insieme alla violazione di un NDA — spinsero Nintendo a rimuoverlo da Fire Emblem Three Houses.

L'attore era infatti stato scelto per interpretare la voce della versione maschile del protagonista Byleth, venendo poi sostituito da una patch post-lancio e in tutti gli altri giochi della serie (come lo spin-off Warriors Three Hopes, che trovate su Amazon) dal collega Zach Aguilar.

Pur essendo passati molti anni da quello scandalo, si sono levate subito in coro le proteste da parte di molte vittime dei suoi comportamenti abusivi, sottolineando di non aver mai ricevuto alcuna scusa e che l'attore non avesse fatto nulla per meritarsi il loro perdono.

Alcuni colleghi avevano provato a difenderlo pubblicamente da queste accuse: come Adin Rudd (SAM) e Griffin Puatu (Sunday), ma quest'ultimo è stato allontanato da altri giochi in sviluppo dopo averlo difeso pubblicamente sul forum Reddit ufficiale.

E, ironicamente, con il suo intervento ha portato maggiormente all'attenzione della community i suoi comportamenti passati.

Sebbene gli autori di Honkai Star Rail ad oggi non abbiano mai commentato pubblicamente la vicenda, alla fine è stato lo stesso Chris Niosi ad annunciare pubblicamente di essersi ritirato dal prestare la voce a Moze, evidenziando che la community non è evidentemente ancora pronta ad accettare il suo ritorno e che lui stesso dovrà fare di più per meritarsi il loro perdono (via Siliconera).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

È già la seconda volta in poco più di un anno che HoYoverse si ritrova costretta a fare un recast delle proprie voci: al momento il team di sviluppo non ha ancora annunciato chi sarà la nuova voce del personaggio.

Chissà se anche questa volta sarà proprio Zach Aguilar a raccogliere il testimone, come fatto in Fire Emblem Three Houses.

Di sicuro non è un periodo affatto semplice per il team, che anche su Genshin Impact sta affrontando accuse di "whitewashing" rivolte loro perfino dagli stessi doppiatori.