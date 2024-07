Genshin Impact accusato di "whitewashing" da fan e doppiatori

Genshin Impact si sta preparando al lancio di Natlan, una nuova regione da esplorare per i fan del free-to-play campione di download e incassi, ma il titolo di HoYoverse è finito sotto l'occhio del ciclone per via dei suoi nuovi personaggi.

Le regioni di Genshin Impact sono infatti spesso ispirate a religioni e culture realmente esistenti, così come alcuni dei suoi personaggi.

Nel caso di Natlan, la prossima regione in arrivo, l'ispirazione arriva dalle culture africane e latino-americane, ispirati da divinità come Ọlọrun, Mahuika e Kinich Ahau.

Per questo motivo, come segnala Kotaku, sia i fan che i doppiatori di Genshin Impact sono rimasti spiazzati nel vedere che questi personaggi sono tutti di carnagione bianca, accusando a tutti gli effetti HoYoverse di aver fatto "whitewashing" e di non rappresentare adeguatamente queste culture.

Alle polemiche dei fan si sono infatti aggiunte quelle di star come Valeria Rodríguez, Alejandro Saab, Allegra Clark e Jenny Yokobori, ma nelle ultime ore si stanno aggiungendo sempre più voci di dissenso importanti per la community.

Il fatto che si siano uniti anche diversi doppiatori importanti del cast fa capire quanto l'argomento sia assolutamente sentito: del resto, basandosi di personaggi ispirati a culture realmente esistenti, è chiaro che i fan vorrebbero vedere delle rappresentazioni adeguate.

Tra l'altro non è la prima volta che Genshin Impact viene accusata di "whitewashing", dato che polemiche simili arrivarono anche per la regione Sumeru.

Tuttavia, il dibattito non era mai arrivato a livelli così accesi da mettere d'accordo sia fan che doppiatori.

Dato che mancano ormai pochi giorni al lancio di questa nuova regione, sembra improbabile che i design possano essere cambiati, anche se ovviamente potrebbe essere preso in considerazione un rinvio dell'ultima ora.

In ogni caso, possiamo solo augurarci che HoYoverse possa prendere a cuore queste critiche per il futuro e che decida di rappresentare le culture mondiali con più cautela e rispetto.

Vedremo come si evolverà la situazione: nel frattempo, vi ricordiamo che il prossimo aggiornamento di Genshin Impact è previsto già a partire da domani.