House Of Ashes per PS5 al prezzo più basso di sempre!

Se siete appassionati di avventure interattive cariche di suspense, terrore e decisioni che influenzano il corso della storia, oggi abbiamo l'occasione giusta per voi! Infatti, tra le offerte attualmente attive sul noto portale e-commerce Amazon trovate quella inerente alla versione PS5 di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, che attualmente potete portarvi a casa a soli 16,15€, rispetto agli usuali 29,99€ di listino, con uno sconto del 46%!

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes è ambientato nelle profondità oscure e misteriose di un antico tempio sumero sotterraneo, dove un gruppo di soldati è intrappolato in un incubo senza fine. Ogni decisione che prenderete influenzerà il destino dei personaggi e il corso della storia, costringendovi a fare scelte difficili e a vivere conseguenze imprevedibili.

The Dark Pictures Anthology: House Of Ashes pesca a piene mani da classici del genere horror come Alien, Predator, The Descent e The Cave, senza dimenticare la statua di Pazuzu (evidente riferimento all’Esorcista).

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "House of Ashes presenta una storia migliore della precedente, più chiara e meglio focalizzata, con un intreccio tra personaggi più coeso e avvincente".

