Horizon Forbidden West per PS5 con uno sconto del 44%!

Segnaliamo ai nostri lettori che, presso il noto portale e-commerce eBay, è attiva un'offerta eccezionale che permette di portarsi a casa la versione PS5 di Horizon: Forbidden West a un prezzo assolutamente imperdibile! Come ogni giorno, eBay propone tantissime promozioni che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare sui prezzi d’occasione più imperdibili tra quelli che stanno vendendo proposti.

Solitamente, la versione PS4 di Horizon Forbidden West viene venduta a 79,99€, ma oggi potete portarveli a casa a soli 44,99€, con uno sconto del 44% e un risparmio reale di 34,91€. Si tratta di un'occasione eccezionale per portarsi a casa un recentissimo titolo a prezzo scontato!

Horizon Forbidden West, ambientato in un lontano futuro, porta i giocatori a esplorare un vasto e variegato territorio che va dalla costa occidentale degli Stati Uniti fino alle rovine di San Francisco. Il mondo di gioco offre una ricca gamma di ecosistemi, come deserti, rigogliose giungle, montagne innevate e paludi, ognuno abitato da diverse creature meccaniche e tribù umane.

Il gameplay di Horizon Forbidden West si concentra principalmente su esplorazione, risoluzione di enigmi, caccia e combattimento. Aloy dispone di un'ampia varietà di armi e strumenti, tra cui arco e frecce, lancia, fionda e diverse trappole. Inoltre, la sua conoscenza delle creature meccaniche e delle loro debolezze le consente di sconfiggerle o addomesticarle, utilizzandole come mezzi di trasporto o alleate in combattimento.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un eccellente 9,1, «Horizon: Forbidden West si presenta come una naturale evoluzione di Horizon: Zero Dawn. La nuova avventura di Aloy riprende tutti i punti di forza del capostipite andando ad approfondire e stratificare il combat system, a trasportarci in un mondo ricco di caratterizzazioni e unicità, spostando il focus sempre più sugli scontri con le macchine e offrendo al giocatore una straordinaria abbondanza tra attività e cose da scoprire».

