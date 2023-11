Nintendo Switch accoglie finalmente Outer Wilds, anche in edizione fisica

Nintendo Switch ha rappresentato da sempre una casa accogliente per i videogiochi indipendenti, e non poteva mancare di certo una produzione come Outer Wilds, uno dei videogiochi indipendenti più amati degli ultimi anni.

Dopo essere uscito negli anni su tutte le piattaforme, in versione digitale per la maggior parte che potete acquistare anche su Amazon, finalmente anche i giocatori della console ibrida di Nintendo potranno vivere lo splendito titolo pubblicato da Annapurna.

Advertisement

L'uscita è stata svelata all'interno dell'ultimo Nintendo Indie World, in cui tra le tante produzioni indipendenti che arriveranno su Switch c'è anche Outer Wilds.

Il titolo arriverà su Nintendo Switch con la sua Archaeologist Edition, mettendo l'esplorazione ancora una volta al centro di tutto – mentre un loop temporale sembra essersi impadronito del sistema solare.

Include anche l'espansione Echoes of the Eye e arriva il 7 dicembre 2023. I pre-ordini sono aperti da oggi su eShop e arriverà nel 2024 anche un'edizione fisica, per chi vuole il gioco su cartuccia.

Se non conoscete Outer Wilds sappiate che è un'avventura davvero particolare che vi consigliamo di recuperare, soprattutto in questa versione completa che vi permette di godere di tutte le sue potenzialità al massimo.

Se volete saperne di più vi consigliamo di recuperare la nostra recensione dell'epoca, in cui vi avevamo detto che «esercita un fascino viscerale sugli amanti dei misteri e della fantascienza, e possiede un potenziale enorme che riesce ad esprimere grazie ad una massiccia dose di creatività applicata al gaming e una scrittura di qualità che trasuda dai muri, letteralmente, del gioco».

Outer Wilds è stato solo uno dei tanti annunci all'interno del nuovo Nintendo Indie World: qui potete recuperare tutte le novità e i trailer.

Per quanto riguarda Nintendo Switch, invece, c'è un nuovo bundle della console che vi fornirà in omaggio anche Mario Kart 8 Deluxe.