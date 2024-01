Hogwarts Legacy ci dimostra che il formato fisico non è (ancora) morto

I videogiochi in formato fisico sono destinati inevitabilmente a scomparire, ma Hogwarts Legacy ha dato se non altro una botta di vita a questo filone di mercato perché, secondo le ultime rilevazioni, è stato il videogioco più venduto negli UK (e quindi in Europa) del 2023 in formato fisico.

Questo non significa che l'avanzata inarrestabile del digital delivery verrà bloccata ma, al massimo, solo rallentata di un po'. Secondo Gfk, nel 2023 nel Regno Unito sono stati venduti 12,76 milioni di videogiochi in scatola. Si tratta di un calo di quasi il 5% rispetto al 2022.

In tutto il mondo, infatti, il mercato dei videogiochi sta andando verso una direzione precisa e lo dimostrano le decisioni di grandi catene commerciali come Best Buy e Tesco, che hanno abbandonato la vendita di videogiochi all'interno dei punti vendita.

E se PlayStation ha comunicato di aver venduto solo il 4% di videogiochi sulle proprie piattaforme in formato fisico nell'ultimo trimestre dello scorso anno, le vendite complessive di Hogwarts Legacy sono sorprendenti.

Come riporta Games Industry, infatti, Hogwarts Legacy si è ritrovato a sovrastare addirittura EA Sports FC 24 nei videogiochi più venduti in formato fisico del 2023 nel Regno Unito.

È la prima volta in un decennio che il gioco di calcio di EA, precedentemente operante sotto licenza FIFA, non è il gioco più popolare del Regno Unito. L'ultima volta che ciò è accaduto è stato nel 2013, nell'anno di lancio di un certo Grand Theft Auto V.

Le vendite in formato fisico di Hogwarts Legacy sono arrivate principalmente da PlayStation 5, con oltre la metà del totale rappresentato. Ma un grande boost l'ha dato anche Nintendo Switch, in terza posizione dopo PlayStation 4.

Hogwarts Legacy ha quindi confermato il suo trend positivo che già avevamo intuito alla fine dello scorso anno, e che adesso può essere definito con chiarezza grazie ai nuovi dati.

Se volete contribuire anche voi alla sopravvivenza del formato fisico dei videogiochi, potete farlo acquistando Hogwarts Legacy (o qualsiasi altro videogioco) su Amazon alle migliori proposte economiche.