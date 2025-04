Hogwarts Legacy si aggiorna ancora: ecco cosa cambia

L'universo di Harry Potter continua a espandersi con importanti novità tecniche che promettono di migliorare l'esperienza di gioco su PC.

L'ultimo aggiornamento di Hogwarts Legacy (titolo che trovate su Amazon), rilasciato il 17 aprile, introduce significativi miglioramenti grafici e di performance, ampliando il supporto a diverse tecnologie di upscaling e generazione di frame che potrebbero rivoluzionare l'esperienza di gioco per molti utenti.

Questa patch rappresenta un importante passo avanti per rendere il titolo più accessibile su diverse configurazioni hardware.

La novità più rilevante di questo aggiornamento è senza dubbio l'introduzione del supporto per AMD FSR 3 e le tecnologie Intel XeLL e XeFG.

Fino ad ora, solo i possessori di schede grafiche NVIDIA di ultima generazione potevano beneficiare della tecnologia DLSS 3 Frame Generation per incrementare il framerate. Con questo aggiornamento, anche gli utenti di schede AMD e Intel possono finalmente accedere a tecnologie simili, ognuna sviluppata dal rispettivo produttore.

L'implementazione di queste tecnologie rappresenta un significativo passo avanti verso l'inclusività tecnologica, permettendo a un numero molto maggiore di giocatori di godere di prestazioni ottimizzate.

Inoltre, la patch integra il supporto per AMD Anti-Lag 2 e aggiorna Intel XeSS 2.0 all'ultima versione disponibile, migliorando ulteriormente l'esperienza complessiva su diverse piattaforme hardware.

I miglioramenti non si fermano alle performance pure: l'aggiornamento risolve anche diversi problemi legati al ray tracing, come l'ombra del mulino ad acqua di Hogsmeade che non ruotava correttamente con l'asset e alcuni problemi di risoluzione nel sistema di riflessioni ray-traced.

Anche l'interfaccia utente ha ricevuto attenzioni dagli sviluppatori, con vari miglioramenti che dovrebbero rendere la navigazione più intuitiva. Il Creator Kit, lo strumento ufficiale per il modding del gioco, è stato significativamente potenziato con numerosi fix e miglioramenti che ampliano le possibilità creative per la community.

Questo aggiornamento dimostra l'impegno degli sviluppatori nel mantenere vivo l'interesse attorno a quello che è considerato uno dei migliori titoli ambientati nel Mondo Magico, già ampiamente supportato dai fan con alcune mod realmente sorprendenti.