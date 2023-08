Hogwarts Legacy 2 potrebbe essere già in sviluppo

Hogwarts Legacy è stato uno dei maggiori successi del 2023 a livello di vendite, confermando che il brand magico legato alla saga di Harry Potter ha ancora un fortissimo appeal difficile da ignorare.

I dati di vendita non potevano certamente passare inosservati e hanno entusiasmato anche Warner Bros. Games, che in tempi non sospetti aveva già annunciato la voglia di trasformare il titolo in un «franchise a lungo termine».

Questo sembrerebbe implicare anche la produzione di un sequel di Hogwarts Legacy (lo trovate su Amazon), che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere già in sviluppo.

Come riportato da PCGamesN, Warner Bros. Games ha pubblicato una nuova interessante offerta di lavoro, sottolineando di essere alla ricerca di un junior software engineer temporaneo da affiancare proprio ad Avalanche Games.

Nell'annuncio viene specificato che il candidato si unirà al team che ha creato Hogwarts Legacy, aiutandoli a lavorare su «ciò che verrà dopo». Una dicitura che sembrerebbe suggerire lo sviluppo di Hogwarts Legacy 2, in grado di proseguire la storia dopo gli eventi narrati nel primo capitolo.

Ovviamente potrebbe trattarsi anche di un progetto totalmente separato, ma considerato il successo avuto dall'adattamento del Wizarding World e la volontà di Warner Bros. di trasformarlo in una saga, è possibile pensare che l'annuncio di un sequel possa essere solo questione di tempo.

Per il momento, in attesa di conferme ufficiali su un'eventuale arrivo di Hogwarts Legacy 2 — o magari di un DLC per il primo capitolo — non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni. Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più in merito.

Nel frattempo, i fan hanno già iniziato a fantasticare su cosa vorrebbero vedere in un sequel dell'avventura magica: tra le richieste più popolari c'è il Torneo Tremaghi di Harry Potter e il Calice di Fuoco, ma anche la possibilità di esplorare una Londra open world.