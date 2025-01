Hironobu Sakaguchi sta creando il sequel di Final Fantasy VI: «Il mio messaggio di addio»

Un possibile Final Fantasy VI Remake è una cosa di cui si parla da un po', o almeno è qualcosa che i fan sperano di vedere prima o poi, e non potrebbe essere altri che Hironobu Sakaguchi a riportare in vita il titolo, almeno con un sequel spirituale.

In occasione del lancio, e conseguente comunicazione, del recente Fantasian Neo Dimension (lo trovate su Amazon), il creatore di Final Fantasy ha parlato del suo nuovo progetto che, forse, sarà anche l'ultimo.

Sakaguchi ha confessato di essere al lavoro su un nuovo gioco che considera una sorta di successore spirituale di Final Fantasy VI, l'ultimo capitolo della serie a utilizzare la pixel art prima del passaggio alla grafica 3D.

Proprio il successo di Fantasian Neo Dimension sembra aver riacceso la passione di Sakaguchi, che ha raccontato di non riuscire a separarsi dal team che ha contribuito a realizzare il progetto.

Sakaguchi aveva infatti intenzione di ritirarsi, ma in una recente intervista con The Verge ha raccontato che il piacere di lavorare con il team di Neo Dimension lo ha spinto a rimettersi in gioco.

«Stavo pensando di fare di Fantasian Neo Dimension il mio ultimo lavoro», spiega Sakaguchi parlando del suo lavoro e del suo team. E del futuro, anche:

«Gli umani sono creature avide, non è vero? Per questo motivo, sto attualmente lavorando a un nuovo progetto con lo stesso team che ha lavorato a Fantasian Neo Dimension. In genere seguirà uno stile simile ai miei lavori precedenti e sarà qualcosa che può essere un successore di Final Fantasy VI in senso positivo: il nostro obiettivo è creare qualcosa di vecchio ma nuovo allo stesso tempo. Sarà la seconda parte del mio messaggio di addio.»

Questo potrebbe essere il modo migliore per avere qualcosa di più simile possibile a Final Fantasy VI Remake, che Square Enix ha già ammesso che sarebbe un progetto irrealizzabile.

Parlando di Sakaguchi, qualche tempo fa il creatore di Final Fantasy ha svelato una curiosità sul lancio del settimo capitolo e del rapporto con Nintendo.