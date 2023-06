Hi-Fi Rush vi fa tornare sul palco con un nuovo bonus gratis

Hi-Fi Rush è stata una delle uscite più sorprendenti degli ultimi tempi e, se volevate un motivo per tornare a giocare a ritmo di musica, ora Prime Gaming vi dà un motivo per farlo, gratis.

L'opera di Tango Gameworks è stata infatti una delle più belle sorprese all'interno dell'abbonamento di Microsoft (a cui vi potete iscrivere tramite Amazon), e dal lancio ha conquistato i giocatori.

Un titolo che era in sviluppo anche da ben prima che il servizio in abbonamento esistesse, e nonostante ciò è stato possibile lanciarlo comunque nella sorpresa più totale.

Hi-Fi Rush è stato accolto con un plebiscito generale tanto che, ad oggi, è considerato uno dei giochi dell'anno di Xbox.

E se non l'avete ancora giocato, oppure lo volete provare per la prima volta, adesso avrete un piccolo incentivo in più.

Perché grazie a Prime Gaming, il servizio di bonus gratis di Twitch, avrete anche dei costumi sgargianti per farlo.

Come ha svelato Bethesda all'interno del suo sito ufficiale, per tutti gli abbonati Amazon Prime c'è un piccolo regalo per Hi-Fi Rush.

Il Teamplay Costume Pack contiene sei nuovi abiti (uno per personaggio) ispirati allo stile dei propri compagni di squadra. Naturalmente, Chai viene fornito con un completo con parti intercambiabili e una chitarra abbinata basata sul suo compagno di gatto robotico 808.

Una volta sbloccato potrete accedere al pacchetto visitando il nascondiglio dopo aver completato il primo livello del gioco.

Avrete un po' di tempo per poter riscattare questi costumi, ma non tantissimo. L'offerta è valida infatti fino all'8 settembre 2023.

Questo regalo fa parte, ovviamente, di tutto quello che Prime Gaming offre ogni mese ai suoi iscritti, come i classici giochi gratis.

Vedremo se Xbox riuscirà a sfornare qualche altra perla entro la fine dell'anno, e lo scopriremo solo seguendo la Summer Game Fest 2023. Come? Ovviamente grazie al nostro hub dedicato!