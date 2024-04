Helldivers 2 dice no al transmog: «Non avrebbe senso»

Una delle feature più richieste dai fan di Helldivers 2 è sicuramente il transmog, ovvero l'eventuale possibilità di equipaggiare un'armatura esteticamente diversa, mantenendo però le caratteristiche di un altro equipaggiamento.

Si tratta di una feature cosmetica spesso presente nei giochi di ruolo, dato che permette agli utenti di poter personalizzare il proprio avatar senza doversi preoccupare di rinunciare ad eventuali bonus delle statistiche.

Sfortunatamente per i fan di Helldivers 2 (lo trovate su Amazon), Arrowhead ha confermato definitivamente che questa feature non è nei piani dello studio per una precisa scelta di game design.

Il CEO di Arrowhead ha infatti spiegato che c'è un preciso motivo, per quanto discutibile, per cui il transmog non arriverà mai nel gioco (via GamesRadar+):

«Non faremo il transmog. Non avrebbe senso - gli equipaggiamenti hanno un aspetto diverso perché possiedono effetti diversi. Scambiarne uno per un altro sarebbe come avere una mela al sapore di bacon, o l'esatto opposto».

Da parte nostra, ci permettiamo di aggiungere che dovrebbe essere esattamente questo il senso del transmog, motivo per cui questa spiegazione non sembra aver convinto pienamente molti fan.

Secondo diversi utenti, le armature di Helldivers 2 non sarebbero così uniche da permettere di capire al volo quali bonus e malus vengono effettivamente introdotti in battaglia, ma eventuali effetti diversi potrebbero essere semplicemente svelati poco prima dell'ingresso in una missione, così da permettere agli altri utenti di prepararsi di conseguenza.

Possiamo immaginare che l'intenzione di Arrowhead sia semplicemente quello di usare le armature per comunicare immediatamente ai giocatori cosa aspettarsi dai propri compagni, ma chi vi scrive ritiene che l'obiettivo potrebbe essere raggiunto anche con il transmog.

Detto ciò, la volontà del team di sviluppo appare decisamente chiara, dunque fino a quando non ci saranno eventuali ripensamenti dovremo scordarci di questa potenziale feature.

Un altro cambiamento desiderato dai fan riguarderebbe il danno subito dalle fiamme, in grado di uccidere istantaneamente gli Helldiver.

Ma c'è anche chi si sta innamorando di un personaggio inesistente, nello specifico di una fan art condivisa dagli account ufficiali.