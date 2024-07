Helldivers 2 è sempre più in crisi e scende per la prima volta a meno di 10mila utenti

Dopo essersi rivelato uno dei lanci più sorprendenti di questo 2024, Helldivers 2 sta affrontando un calo sempre più preoccupante che ad onor del vero sembrava inevitabile, data la scarsa quantità di aggiornamenti e novità particolarmente rilevanti.

Lo sparatutto multiplayer ideato da Arrowhead ha saputo conquistare tantissimi fan grazie a un gameplay divertente e al suo umorismo (trovate tanti gadget a tema su Amazon), ma nelle ultime settimane è emersa sempre più devastante una sensazione di stanchezza generale nella community.

Vi avevamo già avvisato di un crollo che sembrava sempre più inarrestabile, e adesso quelle che erano solo previsioni sembrano essersi tramutate in realtà, con il minimo storico di utenti raggiunto da Helldivers 2 su Steam fin dal suo lancio.

Come segnalato infatti da VideoGamer, nella scorsa giornata ci sono stati per la prima volta meno di 10mila utenti collegati in contemporanea: non erano mai stati così bassi fin dal suo debutto sulla piattaforma di casa Valve.

Un dato confermato dalla piattaforma SteamDB: il minimo storico è stato di 9840 utenti raggiunto nella scorsa mattinata del 22 luglio, ma anche adesso la situazione non sembra migliorare più di tanto.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il numero di utenti collegati in contemporanea su Helldivers 2 è infatti solo di poco superiore ai 10mila, confermando di fatto un grave declino del titolo: fino alle scorse settimane, gli utenti collegati in contemporanea aveva una media di poco superiore ai 40mila. E già allora veniva considerata in calo.

Tra il caso PSN obbligatorio — poi ritrattato dopo le proteste degli utenti — e la rimozione da diversi store, sono stati indubbiamente commessi diversi errori nella gestione di questo titolo: vedremo se questo campanello d'allarme servirà a risollevare la situazione e portare ad aggiornamenti più consistenti.

Del resto, se Sony sperava di riuscire a ottenere un altro successo o erede spirituale con Concord, possiamo già dire che l'open beta ci ha già restituito numeri decisamente preoccupanti. Meglio insomma concentrarsi sul sistemare ciò che una volta funzionava, probabilmente.