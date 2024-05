Helldivers 2 dà il benvenuto a Master Chief, grazie ai fan

Sony ha lanciato da tempo il suo sparatutto online Helldivers 2 su PC e PlayStation 5, sebbene all'inizio qualcuno ha azzardato un paragone piuttosto ardito tra il titolo in questione e Halo.

Al di fuori dell'edizione PS5 (che trovate su Amazon) e di quella PC, il titolo non sembra infatti destinato ad arrivare su console Xbox.

Del resto, proprio i fan di Xbox hanno lanciato una petizione diretta a PlayStation per cercare di convincerli a portare il gioco anche su Series X|S.

Ora, dopo che il director di Helldivers 2 ha affermato di non volere che i giocatori paragonino lo sparatutto di Arrowhead a Halo, qualcuno ha deciso di includere Master Chief nel gioco.

Come riportato anche da DSOGaming, il bravo "ToastedShoes" ha condiviso una mod che permette di giocare nei panni di Master Chief della serie Halo in Helldivers 2.

Come avrete capito, si tratta di una semplice mod per lo scambio di personaggi. In altre parole, non porta con sé le abilità o le armi di Chief.

Tuttavia, si tratta di una novità interessante (nonché gratis) e sappiamo che molti fan di Helldivers 2 appassionati anche di Halo la troveranno interessante.

In un certo senso, vedere Master Chief combattere contro gli alieni del gioco Arrowhead (pur non essendo i Covenant) non sembra fuori luogo.

È possibile scaricare le mod di Halo, in forma totalmente gratuita, cliccando a questo indirizzo.

Infine, poco sopra trovate un video che mostra Master Chief in azione in Helldivers 2.

Del resto, il gioco ha venduto 12 milioni di unità il 5 maggio su PS5 e PC, dopo essere stato lanciato l'8 febbraio per entrambe le piattaforme.

Nella nostra recensione vi abbiamo in ogni caso spiegato che «Helldivers 2 è "solo" un divertente sparatutto multigiocatore palesemente ispirato a Starship Troopers. E troppo male non è.»