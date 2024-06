Helldivers 2 si espanderà con una modalità campagna? Arriva la risposta ufficiale

Uno degli aspetti che ha reso Helldivers 2 così divertente da giocare sul lungo periodo è sicuramente la gestione degli ordini da completare, che oltre a fornire alcuni obiettivi ai giocatori ha permesso di evolvere progressivamente la narrazione in-game in base alle azioni degli utenti.

E sebbene sia emersa non poca fatica nel completare alcune delle più recenti missioni, anche a causa di un inevitabile calo di interesse dei giocatori, questa gestione ha affascinato molti utenti che hanno iniziato a desiderare un'espansione vera e propria degli eventi.

Alcuni fan hanno infatti espresso il desiderio che gli eventi a cui abbiamo assistito fino ad ora potessero magari essere narrati sotto forma di campagna cooperativa, come modalità alternativa rispetto alle attuali formule di gioco in Helldivers 2 (lo trovate scontato su Amazon).

Tuttavia, sembra che questo desiderio non è destinato a realizzarsi: a spegnere le speranze ci ha pensato Shams Jorjani, recentemente eletto CEO di Arrowhead dopo che Johan Pilestedt ha deciso di dimettersi per tornare ad occuparsi prevalentemente dello sviluppo vero e proprio (via Eurogamer.net).

«Non succederà. Scusa fratello. Sarebbe come costruire un gioco totalmente nuovo».

Una modalità campagna sarebbe dunque eccessivamente impegnativa per come è stato costruito e progettato Helldivers 2, dato che è stato disegnato fin dal principio per essere un service game in continuo mutamento.

Tuttavia, questo non significa che non possano arrivare novità per renderlo più coinvolgente: l'utente che ha ricevuto questa risposta ha chiesto, se non è possibile avere una campagna, di poter avere opzioni aggiuntive come gilde, eventi e modalità fotografiche.

Richieste ritenute accettabili dal CEO di Arrowhead, al punto da fargli ammettere che sembrano «più fattibili».

Considerando che il team di sviluppo ha ammesso di voler tirare un po' il freno a mano per i prossimi aggiornamenti, ovviamente non sappiamo se e quando potrebbero arrivare queste novità, ma i fan di Helldivers 2 possono quantomeno iniziare a sperare.

Ma per quanto riguarda una campagna vera e propria, pare proprio che non ci sia nulla da fare.