Hellblade 2 alla fine avrà copie fisiche su PS5 e Xbox

Buone notizie per gli amanti delle copie fisiche: dopo più di un anno dal lancio iniziale su PC e Xbox Series X|S, Senua's Saga Hellblade II riceverà ufficialmente copie fisiche, anche se dovrebbero essere a tiratura limitata.

Come riportato dal sempre beninformato Wario64 su X e BlueSky, sembra infatti che Microsoft abbia rinnovato la partnership con Limited Run Games, che si occuperà della stampa di versioni fisiche per il secondo capitolo di Ninja Theory.

Un annuncio che arriva a pochi giorni di distanza dal reveal delle edizioni PS5, anche se probabilmente gli appassionati speravano di non dover sottostare a tirature limitate dell'avventura.

In base alle informazioni scovate attualmente online, l'edizione fisica di Hellblade 2 arriverà sia su PS5 che su Xbox Series X|S, fornendo dunque un'alternativa a chi non vuole necessariamente acquistarlo in formato digitale o scaricarlo tramite Game Pass Ultimate (che trovate su Amazon).

Ma non sarà l'unica novità in arrivo: sembra infatti che Limited Run Games stia preparando anche copie fisiche per il primo capitolo su Nintendo Switch, unica piattaforma dove era disponibile esclusivamente in formato digitale.

Hellblade: Senua's Sacrifice (Switch) & Senua’s Saga: Hellblade II (PS5/XSX) physicals coming via LRG — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-05-26T07:51:01.528Z

Al momento non abbiamo purtroppo informazioni relative alla data d'uscita di queste edizioni, ma il fatto che esisteranno delle copie fisiche da poter collezionare e conservare sui propri scaffali videoludici resta comunque una buona notizia.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno annunci ufficiali da parte dei diretti interessati: continuate a seguirci per scoprire tutte le ultime novità.

L'operazione fa parte della strategia a lungo termine di Microsoft, che sta cercando di imporre le proprie ex-esclusive anche sulle console "rivali", attirandoli magari anche con copie fisiche in edizione limitata.

Ma Hellblade 2 non sarebbe l'unica novità in arrivo per quest'anno su PS5: secondo un affidabile insider, nelle prossime settimane dovrebbe essere annunciata anche l'edizione PlayStation di Starfield.