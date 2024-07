Harry Potter PS1 è un cult, e qualcuno ha creato il "sequel"

Molti di voi ricorderanno con affetto i giochi di Harry Potter per PS1, tornati in auge di recente grazie a diversi meme su Internet.

Lasciando da parte il recente Hogwarts Legacy (che trovate su Amazon), ai tempi dei 32-bit c'era infatti un altro modo di inquadrare i giochi dedicati al maghetto.

Del resto, gli Harry Potter su PS1 sono così apprezzati che di recente qualcuno ne ha creato il remake non ufficiale.

Parte della loro "magia" era nei modelli di personaggi assolutamente imperfetti, ma proprio per quello deliziosi. Ora, come riportato da GamesRadar, un nuovo gioco indie sembra voler far rivivere lo stesso magico feeling di una volta.

Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate è stato recentemente annunciato come un omaggio (o una parodia) non troppo velato delle avventure della vecchia scuola di Hogwarts.

Il nostro bambino mago (e agente sotto copertura) è stato chiamato a occuparsi di Fumblemort, un mago “malvagio” che gestisce un'organizzazione criminale clandestina da sotto il castello della sua scuola.

«Impara gli incantesimi, esplora il castello e diventa una spia in questo gioco completamente fuori dal comune», si legge nella descrizione della pagina su Steam (qui), con la possibilità di giocare anche in cooperativa.

Secret Agent Wizard Boy è prodotto dai fratelli John ed Evan Szymanski, sviluppatori indie, e David Szymanski, esperto di sparatutto e director di Dusk, è indicato come editore del gioco.

Si tratta sicuramente di una chicca inaspettata, tanto che il gioco promette “scherzi da mago della baguette” e “spinte agli studenti (con delicatezza, ovviamente)”.

