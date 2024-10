Harry Potter, i fan hanno scelto il gioco migliore di sempre

Quando Hogwarts Legacy è uscito nel 2023, ha posto fine a un periodo di siccità di giochi di Harry Potter per console.

L'avventura nel Mondo Magico (che trovate su Amazon) è infatti il gioco dedicato al Mondo Magico più venduto.

Alcuni lo considerano addirittura il miglior gioco di Harry Potter (considerando anche i segreti che nasconde), anche se altri non sono d'accordo.

Naturalmente, alcuni fan preferiscono alcuni dei giochi legati ai film del passato, probabilmente a causa della nostalgia (via CB).

A questo proposito, diversi fan di Harry Potter sulla pagina Reddit del maghetto sono tutti d'accordo sul fatto che uno di questi giochi legati ai film, in particolare, sia il GOAT di Harry Potter.

In particolare, uno dei post più importanti di questa settimana sulla pagina è un post che elogia il gioco Harry Potter e la Camera dei Segreti.

Considerando che il post ha più di 9.300 voti e 800 commenti che fanno eco a questo sentimento, e considerando che si tratta di uno dei post più importanti di Reddit, è facile pensare che non si tratti di un'opinione isolata.

«Ho giocato così tanto a questo gioco da bambino che potrei praticamente fare la speedrun. Chi altro ha amato questo gioco da bambino? Hogwarts Legacy è divertente, ma questo è il gioco di Potter più bello per me», si legge nel post in questione.

E ancora: «È stato un gioco davvero incredibile. Volare per Hogwarts, raccogliere oggetti, usare una varietà di incantesimi... questo era Hogwarts Legacy molto prima che fosse anche solo pensato, e credo che La Camera dei Segreti sia il gioco superiore. La grafica lasciava molto a desiderare, ma il gameplay era semplicemente incredibile. [...] Probabilmente è anche l'unico gioco basato su un film che mi sia mai piaciuto veramente.»

«Assolutamente da non perdere. Potevi accedere a diverse parti del castello dopo aver imparato nuovi incantesimi, il che rendeva il gioco molto eccitante. Ricorda quei minigiochi in cui dovevi raccogliere il maggior numero possibile di fagioli», si legge in uno dei commenti più importanti.

Per coloro che non conoscono il gioco, Harry Potter e la Camera dei Segreti è uscito nel 2002 tramite EA su diverse piattaforme come PS1, PS2, Xbox, Game Boy, Game Boy aAdvance, GameCube e PC.

Basato sull'omonimo film, ha ottenuto un punteggio di 77 su Metacritic ed è stato un notevole successo commerciale, vendendo nove milioni di copie in un anno e generando 500 milioni di dollari di ricavi.

Nel mentre si attende un annuncio ufficiale per Hogwarts Legacy 2: per il sequel, infatti, tra le richieste più popolari dei fan c'è il Torneo Tremaghi.