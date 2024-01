Half-Life 2 ha ora il suo spin-off gratis, grazie ai fan

Half-Life 2 è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni, visto che qualcuno ha deciso di dare nuova vita alla serie grazie a una sorta di vero e proprio "spin-off".

Quello che è da molti considerato il miglior capitolo della saga (tanto che lo trovate ancora su Amazon), continua infatti a essere giocato da dozzine di utenti in tutto il mondo.

Se quindi c'è chi lo ha omaggiato dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine davvero notevole, qualcuno è andato ancora oltre.

No, non parliamo del “remake” realizzato con lo stile dei Resident Evil classici, bensì di un progetto del tutto nuovo, nonché gratuito.

Come riportato anche da PCGamesN, infatti, uno pseudo spin-off di Half-Life 2, rifinito e completamente giocabile, vi mette nei panni di uno dei personaggi secondari più memorabili del leggendario FPS, intrappolato in quello che è certamente il luogo più terrificante mai costruito da Valve.

Si torna infatti a Ravenholm con Raising the Bar Salvation, realizzato dallo straordinario team di sviluppo di Raising The Bar, il quale riprende la storia di Padre Gregori da dove si era interrotta in Half-Life 2.

Dopo aver guidato Gordon Freeman verso la salvezza, Gregori - o meglio, voi - decide che è arrivato il momento di lasciare Ravenholm per sempre.

Il problema, però, come ricorderete, è che la cittadina costiera, un tempo idilliaca, è infestata da headcrab e zombie.

Questi sono tornati, in abbondanza, insieme a una serie di mostri completamente nuovi costruiti appositamente per Raising the Bar Salvation.

Poco sopra trovate anche un video di questo gioiellino, che potete scaricare gratis da qui. Insomma, si tratta di un download impedibile per tutti i fan del grande classico targato Valve.

Restando in tema, l’altrettanto leggendario Half-Life 1 è stato da poco rilasciato come gioco per browser gratuito, altrettanto da non perdere.

Parlando di un altro progetto messo in piedi dai fan, diversi mesi fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2.