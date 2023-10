Half-Life 2 ha ora il suo "remaster", grazie ai fan

Il successo di Half-Life 2 non si ferma, visto che qualcuno ha deciso di dare nuova vita alle texture del gioco.

Quello che è da molti considerato il capitolo della saga più amato (tanto che lo trovate ancora su Amazon), continua infatti a essere supportato con costanza.

Advertisement

Del resto, c'è chi gli ha già reso omaggio dando alla luce una versione next-gen in Unreal Engine davvero sorprendente.

Ora, dopo un altro fa ha realizzato un “remake” di H-L 2 realizzato con lo stile dei Resident Evil classici, è il momento di un nuovo texture pack grazie alle IA.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder "deeppurple1968" ha rilasciato un nuovo pacchetto di texture HD potenziate dall'IA per Half-Life 2.

Questo pacchetto aumenta di quattro volte la risoluzione di tutte le texture del gioco utilizzando la rete neurale Topaz A.I. Gigapixel.

Inoltre, questa mod include in parte i file ad alta risoluzione di Half Life 2 High Quality Texture Replacements, Garry's Mod NPC Enhancements, HQ 2k Airboat texture, HL2 High-Quality Main Character Skin Pack e altro ancora.

Tutte queste texture personalizzate sono state adattate e quindi risultato essere perfettamente coerenti con quelle originali di HL2.

Questo pacchetto di texture HD per Half-Life 2 ha una dimensione di 6,8 GB e può essere scaricato da qui.

Poco sopra trovate anche un video di confronto tra le texture originali e quelle modificate. Insomma, si tratta di un download davvero impedibile per tutti i fan del grande classico targato Valve.

Restando in tema, l’altrettanto leggendario Half-Life 1 è stato da poco rilasciato come gioco per browser gratuito, davvero imperdibile.

Parlando invece di un altro progetto messo in piedi dai fan, alcune settimane fa è stato mostrato un secondo remake non ufficiale di Half-Life 2 realizzato col motore grafico UNIGINE 2.