Hades 2, la prova gratis sta finendo: il lancio è vicinissimo

Sembra che il lancio dell'attesissimo Hades 2, sequel di uno dei roguelike più amati di sempre, sia ormai estremamente vicino: Supergiant Games ha lasciato intendere che il suo debutto ufficiale in Accesso Anticipato potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Nelle scorse giornate vi avevamo infatti segnalato la disponibilità di una versione di test tecnico gratuita, scaricabile solo se selezionati dagli sviluppatori — e che abbiamo potuto provare anche noi in anteprima — che rappresenta una versione più contenuta dell'imminente edizione in Early Access.

Gli autori del sequel di Hades (trovate il primo capitolo in edizione fisica su Amazon) avevano annunciato che questa prova serviva a raccogliere gli ultimi feedback e apportare i giusti accorgimenti prima dell'effettivo lancio, annunciando che non sarebbe durata più di un mese.

Evidentemente, la prova deve aver già dato i riscontri di cui gli sviluppatori avevano bisogno, perché Supergiant Games ha già annunciato che da lunedì 29 aprile non sarà più possibile accedere al test tecnico.

L'aggiornamento in questione segnala che poco dopo che saranno chiusi i server del test tecnico, verrà caricata la versione in Accesso Anticipato di Hades 2 su Steam, che diventerà dunque ufficialmente disponibile per l'acquisto.

Non è chiaro se il lancio avverrà il 29 stesso o se sarà necessario attendere qualche giorno in più, ma se non vedevate l'ora di vestire i panni di Melinoë potrete iniziare a tenere d'occhio la pagina ufficiale sullo store.

Considerando che il primo capitolo ha rivoluzionato il modo in cui si intendono i roguelike e che ha vinto numerosi premi, inclusi anche alcuni GOTY, è chiaro che ci si aspetta molto da Hades 2, anche se vale la pena di ricordare che ovviamente si tratta solo di un lancio Early Access e ci sarà ancora molto lavoro da fare.

Naturalmente continueremo a tenere d'occhio la situazione: vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine per eventuali futuri aggiornamenti.