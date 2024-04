Hades 2 svela una nuova prova gratis: ecco come partecipare

Una delle produzioni indipendenti più attese dai giocatori è indubbiamente Hades 2: il primo capitolo roguelike si è infatti rivelato un capolavoro assoluto, al punto da riuscire a conquistare perfino diversi premi di Gioco dell'Anno, nell'anno di The Last of Us Part 2.

Annunciato a sorpresa ai The Game Awards del 2022, recentemente Supergiant Games aveva promesso un lancio in accesso anticipato nel secondo trimestre del 2024, ovvero nel periodo che comprende da aprile a giugno.

Possiamo dunque dire che si sta finalmente avvicinando il momento di provare con mano il sequel di Hades (trovate l'edizione fisica su Amazon), ma a sorpresa alcuni utenti fortunati potranno provarlo gratis prima ancora dell'uscita in Early Access.

Come segnalato da Eurogamer.net, Supergiant Games ha infatti annunciato un "test tecnico" gratuito che inizierà «a breve», direttamente tramite la pagina ufficiale su Steam.

Se siete interessati a partecipare e volete tentare la fortuna, non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Richiedi l'accesso" per manifestare ufficialmente il vostro interesse.

Gli sviluppatori hanno già annunciato che solo pochi utenti potranno effettivamente partecipare al test di Hades 2: l'obiettivo è garantire una comunicazione diretta prima del lancio, offrendo la possibilità di segnalare eventuali errori e bug riscontrati e dando il tempo al team di sistemarlo.

Supergiant a tal proposito segnala che andrà allargando la base d'utenza per il test tecnico gradualmente, mano a mano che saranno risolti tutti i bug segnalati dai partecipanti: significa che potreste comunque essere invitati a partecipare in seguito, anche se doveste essere selezionati nella prima ondata di partecipanti.

Il test di Hades 2 includerà la prima area principale di gioco, insieme ad alcuni personaggi e meccaniche dell'early game, ma allo stesso tempo gli sviluppatori avvisano che i contenuti saranno molto inferiori a quanto previsto per l'effettivo lancio in accesso anticipato.

Al momento non sappiamo con certezza quanto a lungo sarà disponibile il test, ma gli sviluppatori fanno sapere che la durata dovrebbe essere «superiore a una settimana e inferiore di un mese».

Non appena Supergiant Games si sentirà sicura del lavoro svolto, il test tecnico sarà interrotto per preparare il lancio di Hades 2 in Early Access, che dovrebbe avvenire pochi istanti dopo.

Vi ricordiamo di consultare accuratamente i requisiti di sistema dalla pagina Steam e, se avete intenzione di partecipare, non possiamo che concludere augurandovi buona fortuna!