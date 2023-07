GTA V ha eguagliato le vendite dell'intera saga di Final Fantasy

Ormai ci sono indubbiamente pochi dubbi sull'importanza che ha avuto GTA V nell'industria videoludica: il quinto capitolo di Rockstar Games è stato in grado di battere ogni record, continuando ancora a oggi a dimostrarsi uno dei giochi più venduti di sempre.

Non è infatti un caso che sia stato proposto con una nuova edizione per la terza generazione di fila (trovate l'edizione next-gen su Amazon): l'open world continua a raccogliere ogni giorno nuovi utenti, pronti a divertirsi sia nella campagna che nel multiplayer online.

Un successo che diventa particolarmente evidente osservandone i risultati di vendita: lo scorso maggio, Take-Two aveva infatti annunciato che il solo GTA V aveva raggiunto ben 180 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Una cifra che ai nostri lettori potrebbe risultare decisamente familiare, dato che proprio nelle scorse ore Square Enix ha sottolineato di aver raggiunto lo stesso numero di copie... ma con l'intera saga di Final Fantasy.

Insomma, nonostante Final Fantasy non sia certamente una saga di nicchia, la saga di Square Enix ha avuto bisogno di oltre 35 anni per poter raggiungere il numero di copie vendute da un solo gioco della serie Grand Theft Auto. Che, comunque, aveva ottenuto tale traguardo in anticipo.

Si tratta dunque dell'ennesima conferma dell'enorme importanza di GTA V nel mercato, il che spiega anche come mai Rockstar Games ha deciso di attendere così tanto tempo prima di mettersi al lavoro sul sesto capitolo della saga, ancora avvolto nel mistero.

E non saremmo sorpresi di vedere questo record battuto dal suo successore: gli esperti prevedono già vendite incredibili al lancio, motivo per il quale Rockstar Games e Take-Two dovranno assicurarsi di non sbagliare niente.