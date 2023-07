Final Fantasy, le vendite globali volano verso nuovi record (grazie a FF XVI)

Final Fantasy è una saga particolarmente iconica per l'intero mercato videoludico: un brand decisamente importante per Square Enix e che, dopo il successo degli ultimi capitoli, sembra ormai destinato al successo con ogni nuovo episodio principale.

Il lancio di Final Fantasy XVI (lo trovate su Amazon), pur essendo avvenuto soltanto su console PS5, ha contribuito ulteriormente ad evolvere la saga — pur avendo ormai proseguito l'abbandono della formula tradizionale dei giochi di ruolo.

Ricordiamo infatti che il suo debutto è stato addirittura il migliore di sempre per un'esclusiva PS5, anche se è stato segnalato un preoccupante calo in Giappone già dalla seconda settimana: un segnale che, forse, il cambiamento della formula di gioco non è stato digerito pienamente da tutti gli utenti.

I numeri non sembrano però preoccupare affatto Square Enix, anzi: il publisher ha infatti avuto modo di annunciare che la saga di Final Fantasy ha appena superato le 180 milioni di copie vendute in tutto il mondo, complice proprio il lancio del sedicesimo capitolo.

L'annuncio è arrivato all'interno di una collaborazione con un gruppo musicale teatrale giapponese, tradotto dalla redazione di Noisy Pixel:

«Sono state vendute e scaricate oltre 180 milioni di copie in tutto il mondo per la leggendaria saga di Final Fantasy, da quando il primo gioco fu lanciato nel 1987. Con la sua bellissima grafica, una visione del mondo unica e una ricca narrazione, la serie ha catturato non solo il pubblico giapponese ma quello di tutto il mondo, espandendosi oltre i confini dei videogiochi per includere telefilm, film, Kabuki e diversi altri mix nei media. L'ultimo capitolo della serie, Final Fantasy XVI, è stato lanciato a giugno 2023 ed è diventato un enorme successo mondiale».

Vedremo naturalmente se le vendite del sedicesimo capitolo proseguiranno al meglio nelle prossime settimane, ma Square Enix si è già detta decisamente soddisfatta dei risultati acquisiti, che consacrano Final Fantasy nell'olimpo videoludico.

Le ottime vendite al lancio potrebbero convincere gli sviluppatori ad espandere il sedicesimo capitolo con un DLC dedicato: per il momento non è arrivato alcun annuncio al riguardo, ma i fan sono convinti di aver già scoperto un possibile indizio.