GTA V e Red Dead Redemption 2 ora sono inutilizzabili su diversi PC

Se giocate a GTA V o Red Dead Redemption 2 su PC, ma non avete mai scelto di aggiornare il vostro sistema operativo Windows, adesso è indubbiamente arrivato il momento di provvedere, dato che i vostri open world preferiti smetteranno ufficialmente di funzionare.

Come riportato da Game Rant, è stato infatti rilasciato un aggiornamento ufficiale per il Rockstar Games Launcher, necessario per l'avvio dei videogiochi della compagnia su PC: l'ultima patch ha interrotto ufficialmente il supporto su diversi PC più vecchi.

Advertisement

Proprio come già fatto da Steam all'inizio dell'anno, adesso il Launcher potrà essere utilizzato solo su PC con un sistema operativo Windows 10 o Windows 11: se avete OS più vecchi, dovrete necessariamente fare un upgrade per poter continuare a utilizzare i vostri giochi.

Considerando che uno degli elementi di maggior successo come GTA V (lo trovate per PS5 su Amazon) risiede nella componente online, è plausibile immaginare che la decisione di Rockstar dipenda dalla volontà di evitare il più possibile l'emergere di nuove vulnerabilità: il supporto per Windows 7, 8 e 8.1 è stato infatti ormai interrotto da tempo da Microsoft, il che li rende molto pericolosi da utilizzare per navigare online.

L'ultimo aggiornamento del Rockstar Games Launcher segnala comunque, per dovere di cronaca, anche miglioramenti alla stabilità e bugfix minori — ma è chiaro che poco importeranno a chi dovrà necessariamente aggiornare il proprio PC per continuare a giocare.

Insomma, se facevate parte di quella fascia di giocatori che ancora non si erano attrezzati con i nuovi sistemi operativi, sarà meglio che vi iniziate ad attrezzare alla svelta, altrimenti non potrete più divertirvi con questi premiatissimi titoli.

Se invece speravate di giocare a GTA 6, cogliamo l'occasione per ricordarvi che al momento l'uscita del prossimo capitolo è prevista soltanto su console.

C'è da dire che GTA V sta gradualmente iniziando a interrompere il supporto anche sulle console più vecchie, e non solo su PC: su PS4 e Xbox One una feature sta per "morire".