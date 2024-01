Steam diventa ufficialmente inutilizzabile per un gran numero di giocatori

Il catalogo Steam è sicuramente uno dei più ricchi e usati di sempre, sebbene la notizia che vi segnaliamo ora sarà una piccola doccia fredda per molti.

Da oggi, per un gran numero di utenti, è suonata la "campana a morto": Valve non supporta infatti più i sistemi operativi particolarmente vecchi, come Windows 7, 8 o 8.1.

Per quanto questa notizia sia triste per coloro che non si aggiornano ogni volta che esce un nuovo sistema operativo, è altrettanto vero che Valve ha informato tutti di questo cambiamento lo scorso marzo (via GamingBible).

Da qualche giorno, però, la cosa è diventata effettiva: «A partire dal 1° gennaio 2024, Steam smetterà ufficialmente di supportare i sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1», si leggeva nel post.

«Dopo tale data, le installazioni del client Steam esistenti su questi sistemi operativi non riceveranno più aggiornamenti di alcun tipo, compresi quelli di sicurezza».

E ancora: «L'assistenza non sarà in grado di offrire agli utenti supporto tecnico per i problemi relativi ai vecchi sistemi operativi e Steam non sarà in grado di garantire la continuità della funzionalità sulle versioni del sistema operativo non supportate».

Steam ha poi spiegato che ciò si è reso necessario a causa di "funzioni fondamentali" della piattaforma che si basano su una "versione incorporata di Google Chrome".

Il post si concludeva consigliando "caldamente" ai propri utenti di passare a un sistema operativo più recente non appena ne avessero la possibilità.

Tuttavia, anche se Steam non supporta più i vecchi sistemi operativi Microsoft, questo non significa che non potrete più utilizzare i suoi servizi.

Come ha affermato Valve nella sua dichiarazione, «ci aspettiamo che il client Steam e i giochi su questi vecchi sistemi operativi continuino a funzionare per qualche tempo senza aggiornamenti dopo il 1° gennaio 2024».

Tuttavia, Valve ha in ogni caso precisato che «non è in grado di garantire la continuità delle funzionalità» dopo tale data.

Come tutti sappiamo, gli aggiornamenti di Windows sono spesso un incubo, quindi vi auguriamo buona fortuna se per caso usate un vecchio sistema operativo.

