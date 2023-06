GTA 6, arriva un nuovo indizio dal (presunto) protagonista

Tra le voci di corridoio più insistenti relative a GTA 6 — e che non è mai stata davvero smentita — riguarderebbe il casting di uno dei due protagonisti principali del sesto episodio, che vedrebbe "Jason" interpretato da Bryan Zampella.

Lo stesso attore si diverte ormai da tempo a stuzzicare i fan sul suo presunto ruolo nel successore di GTA V (trovate l'edizione next-gen su Amazon) e, proprio nelle scorse ore, potrebbe aver lanciato un nuovo indizio al riguardo.

Come riportato da GamingBolt, l'attore Bryan Zampella ha infatti tenuto una diretta video sul suo canale Instagram, svelando di essere al lavoro su un progetto ancora non annunciato di cui non può parlare, ma lasciando intendere che si tratterebbe proprio di GTA 6.

La star ha infatti scherzato sul fatto che deve compiere "missioni" sul furto di auto e che si troverebbe a Miami — città a cui si ispira Vice City, location in cui sarebbe ambientato proprio il sesto capitolo.

E se consideriamo che proprio Take-Two sarebbe pronta a una grande campagna marketing proprio a Miami, appare evidente che le affermazioni dell'attore punterebbero tutte verso un'unica direzione: l'imminente conferma del sesto capitolo di Grand Theft Auto.

Naturalmente, in attesa di dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere la notizia con le dovute precauzioni, dato che non possiamo sapere con certezza se non si tratti di una semplice battuta legata ai rumor o se le indiscrezioni siano davvero state confermate.

Continueremo comunque a tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità sulla vicenda: nel frattempo, segnaliamo che l'ultimo indizio potrebbe essere arrivato proprio dalla stessa Rockstar Games, grazie a un nuovo aggiornamento su GTA Online.

Le ultime previsioni di mercato suggeriscono che GTA 6 potrebbe guadagnare cifre incredibili, battendo anche i precedenti record del quinto capitolo.