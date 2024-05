GTA 6 uscirà su PC, prima o poi? Risponde Take-Two

GTA 6 è senza ombra di dubbio il titolo più atteso del prossimo anno, sebbene la versione PC si farà attendere.

Il sequel di Grand Theft Auto V (che trovate su Amazon) è atteso al momento solo su console current-gen PlayStation e Xbox.

Il gioco uscirà durante l'autunno del 2025, ma Take.Two ha ora discusso del mancato lancio al day one anche su personal computer.

Come riportato anche da VGC, durante un'intervista alla conferenza di TD Cowen di questa settimana, è stato chiesto a Strauss Zelnick, amministratore delegato di Take-Two, se la mancanza di un annuncio per PC fosse una decisione definitiva o se il gioco potesse essere confermato per la piattaforma in un secondo momento.

«Beh, la mancanza di un annuncio non è qualcosa di definitivo, per quanto ne so, perché l'unica cosa che accade dopo la mancanza di un annuncio è un annuncio, suppongo, così come una continua mancanza di un annuncio, credo che possa accadere anche questo. Non mi sembra che nessuna delle due cose sia stata impressa nella pietra», ha spiegato Zelnick.

«Rockstar ha un approccio alle piattaforme che abbiamo già visto in passato e farà altri annunci a tempo debito. Credo che la strategia giusta per il nostro business sia quella di essere dove si trova il consumatore, e storicamente ciò che questa azienda ha fatto è rivolgersi ai consumatori ovunque si trovino, su qualsiasi piattaforma che abbia senso, nel tempo».

Rockstar è solita pubblicare giochi per console prima di portarli su PC in un secondo momento, come accaduto con Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto 5, LA Noire e Red Dead Redemption 2.

Vero anche che l'originale Red Dead Redemption non è ancora stato pubblicato su PC, nonostante se ne parli da giorni: i fan non hanno infatti perso le speranze che il gioco arrivi su questa piattaforma 14 anni dopo la sua uscita originale.

Nell'attesa di scoprire se il gioco uscirà o no su PC, qualcuno è preoccupato e ha ipotizzato che se Grand Theft Auto 6 dovesse "fallire" ciò potrebbe avere un impatto devastante sull'intero settore dei videogiochi.