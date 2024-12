È ormai passato un anno dal primo trailer di GTA 6

Oggi si svolge una ricorrenza decisamente particolare: si tratta infatti del primo anniversario dalla pubblicazione del trailer 1 dell'attesissimo GTA 6.

Il nuovo capitolo di Grand Theft Auto è stato svelato al grande pubblico con un trailer pubblicato il 4 dicembre negli Stati Uniti, in un orario che corrisponde nella nottata tra il 4 e il 5 per noi italiani, ma da allora Rockstar Games non ha più voluto comunicare alcuna novità ai propri appassionati.

Il trailer ha battuto ogni possibile record di visualizzazione legato al gaming e ancora oggi sta venendo analizzato in ogni più piccolo dettaglio dai fan per trovare possibili indizi sui contenuti di gioco del successore di GTA V (che trovate invece su Amazon).

Ad oggi il filmato ha superato 223 milioni di visualizzazioni: non possiamo fare altro che riproporvelo qui di seguito, per celebrare questo bizzarro "anniversario".

Ma per i fan c'è ben poco da festeggiare: Dexerto riporta infatti diversi commenti delusi dei fan su social e forum come Reddit, dato che a distanza di un anno non si è più avuta alcuna notizia su questo capitolo.

Non è certo la prima volta che un team di sviluppo scelga di mantenere il silenzio su un prodotto in sviluppo, ma è certamente più clamoroso che avvenga su un titolo così atteso e che, ricordiamo, è ufficialmente previsto in uscita per il prossimo anno.

Il 2024 si sta concludendo, ma ad oggi non abbiamo ancora idea di quando è possibile aspettarsi GTA 6 sui nostri scaffali: non possiamo fare altro che augurarci che Rockstar Games si ricordi di questa "ricorrenza" e torni presto ad aggiornare i suoi fan.

Recentemente si era riaccesa una flebile speranza per nuovi aggiornamenti, visto l'aggiornamento di una misteriosa playlist su YouTube che coincideva con il tempismo del primo anniversario, ma evidentemente si è trattato solo dell'ennesimo falso allarme.

Rockstar Games è ancora più che in tempo per "smentirci" e far contenti tutti gli appassionati: se ciò dovesse accadere, lo saprete come sempre prontamente sulle nostre pagine.