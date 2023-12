GTA 6 esce nel 2025, ma nulla esclude un rinvio

Rockstar Games ha da poco pubblicato il primo trailer di GTA 6, confermando che il gioco vedrà la luce nel 2025.

Il sequel di GTA V ha quindi tutti gli occhi puntati addosso e li avrà ancora per molto.

Il video - pubblicato in anticipo rispetto alla data stabilita per via di un leak - è sicuramente un successo assoluto.

Ora, a mente un po' più fredda, sono in molti a pensare che il gioco possa subire un rinvio, visto che la storia del franchise di GTA è piena zeppa di posticipi (via GameSpot).

La maggior parte dei giochi più importanti di Rockstar negli ultimi dieci anni sono stati tutti ritardati oltre la data di uscita inizialmente annunciata, come Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V e vari altri.

Più nel dettaglio, Grand Theft Auto IV, il cui lancio era originariamente previsto per ottobre 2007, è stato posticipato ad aprile 2008.

Anche Grand Theft Auto Chinatown Wars, originariamente previsto per la fine di gennaio 2009, è stato spostato ad aprile 2009.

Ma non solo: Rockstar aveva inizialmente previsto di lanciare Grand Theft Auto V nella primavera del 2013, ma la società ha posticipato il gioco a settembre dello stesso anno.

Infine, anche le edizioni PS5 e Xbox Series X|S di Grand Theft Auto V avrebbero dovuto essere lanciate nel novembre 2021 prima che Rockstar le posticipasse a marzo 2022.

Questo non garantisce che Rockstar deciderà di rinviare anche Grand Theft Auto VI, certo, ma dimostra che Take-Two è disposta senza problemi a ritardare i suoi giochi più importanti presumibilmente nel tentativo di migliorare la qualità.

Nel mentre, i fan si stanno divertendo a discutere dei dettagli del primo trailer, il quale non sembra aver lasciato per strada il classico senso dell'umorismo tipico della serie.

Vero anche che il leak del trailer ha lasciato perplessi e arrabbiati molti sviluppatori, nonostante il successo stellare.