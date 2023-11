GTA 6, Schreier non ha influenzato l'annuncio in alcun modo

La notizia bomba della settimana è stata l'annuncio del trailer di GTA 6 che arriverà a dicembre, il quale è stato anticipato da Jason Schreier con un preciso report.

Per questo motivo molti hanno pensato che Rockstar avrebbe voluto fare questo annuncio in un modo differente ma, a causa della sorpresa di Schreier, abbia virato per il semplice post che abbiamo visto.

L'azienda ha infatti svelato semplicemente che nei "primi di dicembre", non specificando per altro se il reveal accadrà durante i The Game Awards 2023 oppure no, vedremo il primo trailer del nuovo episodio di Grand Theft Auto.

Sam Houser di Rockstar ha infatti pubblicato semplicemente una nota in cui viene specificato l'arrivo del trailer, senza trailer, né concept art o immagini di qualche tipo.

Il post ha scatenato reazioni incredibili, diventando un potenziale record per quanto riguarda la comunicazione nel settore dei videogiochi e, alla peggio, un incremento rapidissimo delle azioni con dieci righe di testo.

Rockstar avrebbe fatto diversamente senza il report di Jason Schreier? A quanto pare no.

Rispondendo ad un content creator su X che ha spiegato come il lavoro di Schreier abbia rotto le proverbiali uova nel paniere di Rockstar, il giornalista di Bloomberg si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa.

«Niente di tutto questo è vero», specifica Schreier e, parlando di Rockstar, aggiunge: «Avevano sempre pianificato di farlo in questo modo e non hanno cambiato il loro piano di annuncio a causa della nostra storia.»

A sostegno della sua ipotesi, per cui Rockstar avrebbe comunque fatto quel semplice post con o senza il suo report, Jason Schreier mostra una prova che arriva dai documenti dei report finanziari:

«Per gli osservatori esterni che potrebbero chiedersi a chi credere, offrirò alcune prove. L'annuncio è avvenuto esattamente alle 8:00 ET del giorno della riunione sugli utili di Take-Two, ed è stato poi menzionato nel briefing sugli utili, che è preparato *molto* in anticipo.»

Contestualmente, Schreier ha mostrato un frammento del report di Rockstar in cui viene specificatamente menzionato quel tipo di annuncio, ovvero il famoso post sul blog corredato da annuncio sui social dell'arrivo del trailer a dicembre.

Insomma, il percorso di GTA 6 (che poi non si chiamerebbe nemmeno così) prosegue inesorabile e non c'è niente che lo possa fermare.

Tutto questo mentre Grand Theft Auto V è ancora giocatissimo in attesa che l'hype per il prossimo GTA esploda.