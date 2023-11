GTA 6 potrebbe non chiamarsi GTA 6, nonostante tutto

Rockstar Games ha da pochi giorni confermato che vedremo il suo GTA 6 durante il prossimo dicembre, presumibilmente in occasione dei TGA 2023.

Lasciando finalmente indietro il quinto capitolo della serie (trovate l'edizione current-gen su Amazon), è giunta l'ora di guardare al futuro.

La notizia, da record anche per quanto riguarda i guadagni, è stata accolta con discreto clamore dal pubblico e dagli addetti ai lavori.

Ora, però, mentre Take-Two Interactive ha iniziato a suggerire che la data di uscita per il gioco potrebbe essere non troppo in là, a qualcuno è emerso un dubbio: e se GTA 6, dopotutto, non si chiamasse GTA 6?

Come riportato anche da GamingBible, l'utente Reddit Limingeal ha posto la domanda agli altri giocatori.

Dopotutto, nella dichiarazione ufficiale, Rockstar Games lo definisce semplicemente "il prossimo Grand Theft Auto".

È possibile quindi che venga abbandonata la numerazione, visto che del resto abbiamo Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas che hanno optato per dei sottotitoli invece che per i numeri.

I titoli sono poi stati seguiti da GTA 4 e GTA 5, quindi è davvero un'ipotesi da non scartare.

Come ha detto un altro utente Reddit, «Sappiamo che si chiamerà GTA VI perché quando Take-Two ha eliminato le fughe di notizie, la richiesta di rimozione parlava proprio di GTA 6», il che è un'ottima osservazione.

Un altro fan, tale Hisricalmoke, è stato più dubbioso, scrivendo: «Hai ragione. Trovo strano che non facciano apposta a menzionare il nome nemmeno in un annuncio ufficiale».

NomNomNomNation ha aggiunto: «L'ho pensato anch'io. Sembra una dicitura molto specifica. Penso al 100% che il prossimo gioco sia GTA 6. Si tratta solo di capire se si atterranno alla numerazione dei giochi principali.».

La buona notizia è che scopriremo sicuramente la verità sul titolo del prossimo GTA con il reveal del mese prossimo.

Nell'attesa, l'unica cosa che possiamo fare al momento è infatti aspettare che Rockstar condivida ufficialmente il primo trailer del gioco, previsto durante il mese di dicembre.

Ma non solo: da poco si è tornati a parlare anche del "vecchio" GTA 5, visto che il gioco è infatti un cult assoluto, capace ancora oggi di vendere un numero di copie fuori scala.