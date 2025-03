GTA 6 potrebbe essere l'ultima chance per Xbox in questa gen

Il lancio di Grand Theft Auto 6 potrebbe rappresentare un'importante opportunità strategica per Microsoft in un mercato console dominato da PlayStation.

Nonostante Xbox Series X|S (che trovate su Amazon) abbia ceduto il passo a PS5 in termini di vendite complessive, l'atteso titolo di Rockstar Games potrebbe trasformarsi in un'ultima, significativa chance per Microsoft di conquistare quote di mercato prima della conclusione di questa generazione.

Secondo gli analisti, la console economica Series S potrebbe diventare il cavallo di battaglia per attrarre nuovi giocatori, soprattutto in un periodo di difficoltà economiche globali, posizionandosi come l'opzione più accessibile per vivere l'esperienza di GTA 6.

Rhys Elliott, analista di MIDiA Research, ha evidenziato in un'intervista con Windows Central come Microsoft potrebbe sfruttare strategicamente il lancio di GTA 6.

«Come altri titoli di punta di Rockstar, GTA 6 arriverà su PlayStation e Xbox prima che su PC. Pertanto, potrebbe essere vantaggioso per Xbox spingere significativamente sulla Series S in concomitanza con GTA 6, come ultimo 'grande colpo' per questa generazione», ha dichiarato Elliott.

La strategia suggerita dall'analista è chiara: posizionare Xbox Series S come il modo più accessibile per giocare a GTA 6. Un modello Series S venduto a meno di 200 dollari potrebbe rappresentare un punto d'ingresso allettante per i consumatori con disponibilità economiche limitate, particolarmente numerosi nell'attuale contesto di crisi economica e aumento del costo della vita.

Tuttavia, Elliott ha sollevato un punto cruciale che potrebbe compromettere la strategia di Microsoft: la possibilità che Sony, e non Microsoft, si aggiudichi i diritti di marketing per GTA 6.

Se ciò accadesse, Sony otterrebbe un vantaggio significativo, poiché trailer e materiali promozionali si concentrerebbero su PlayStation, ignorando Xbox.

Per Microsoft, il lancio di GTA 6 rappresenta quindi non solo un'opportunità commerciale, ma anche un momento decisivo per ridefinire la propria posizione in un mercato sempre più competitivo, dove la differenziazione di prezzo potrebbe rivelarsi una carta vincente per conquistare nuovi utenti in cerca di un accesso economico al gioco più atteso del decennio.