La grafica di GTA 5 Enhanced Edition fa salire ancora di più l'hype per GTA 6

Il lancio di GTA 5 Enhanced Edition probabilmente non è andato esattamente come Rockstar Games si aspettava: la nuova edizione per PC ha spaccato in due il pubblico, che si aspettava decisamente di più da questo aggiornamento.

Sono infatti emerse diverse lamentele per numerose feature mancanti e, secondo molti fan, il team di sviluppo avrebbe fatto solo «il minimo necessario» per provare a spingere maggiormente l'abbonamento GTA+.

Tuttavia, c'è un aspetto del "nuovo" GTA 5 che pare aver messo d'accordo proprio tutti: i miglioramenti grafici sono decisamente notevoli rispetto all'edizione base dell'open world.

Come segnalato da Destructoid, a convincere in particolar modo gli utenti sono stati i nuovi effetti di luce, grazie all'integrazione del ray-tracing che ha reso le ambientazioni e gli oggetti di gioco molto più realistici.

E questo sta ovviamente facendo salire ancora di più l'hype per GTA 6: del resto, se GTA 5 può migliorare così tanto con un "semplice" aggiornamento, allora chissà cosa potrebbe fare il nuovo progetto sviluppato interamente da zero.

L'idea di Rockstar Games per GTA 5 Enhanced Edition era avvicinare maggiormente l'edizione PC a quella recentemente rilasciata su Xbox Series X|S e PS5 (che trovate su Amazon): almeno per quanto riguarda il fattore grafico, penso di poter dire che l'esperimento è perfettamente riuscito.

Ovviamente è ancora presto per fare giudizi su quella che sarà invece la componente grafica di GTA 6, ma se un gioco rilasciato originariamente nel 2013 è ancora in grado di sorprendere così tanto i suoi appassionati, direi che ci sono possibilità più che buone che il sesto capitolo possa fare ancora meglio.

Vi ricordo che GTA 5 Enhanced Edition è disponibile totalmente gratis, a patto naturalmente di aver già acquistato l'edizione di base: si tratta infatti solo di un aggiornamento che non vi richiederà acquisti aggiuntivi.