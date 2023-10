GTA Online smetterà di funzionare su diversi PC dal 2024

Se non avete ancora aggiornato il vostro sistema operativo a Windows 10 o Windows 11 e siete grandi fan di Grand Theft Auto V e GTA Online, probabilmente è arrivato il momento di rimediare il prima possibile.

A inizio anno Microsoft ha interrotto ufficialmente il supporto per i suoi sistemi operativi precedenti, invitando tutti i giocatori su PC ad aggiornare il prima possibile la propria versione per continuare ad avere accesso a tutte le ultime novità e agli aggiornamenti per la sicurezza.

Trattandosi di uno dei titoli più popolari di sempre, GTA V (trovate l'edizione next-gen su Amazon) continua però a essere giocato ancora oggi anche su computer più vecchi: una situazione che, purtroppo, non durerà molto a lungo.

In linea con la decisione di Microsoft, Rockstar Games ha infatti annunciato che a partire dal 2024 le versioni di GTA Online su Windows 7 e Windows 8 non saranno più supportate: la triste notizia è arrivata direttamente con una breve nota sul sito ufficiale.

«Alla luce della fine del supporto di Microsoft per i sistemi operativi Windows 7 e Windows 8, Rockstar Games smetterà di supportarli ufficialmente a partire dal 30 gennaio 2024. Per prevenire future interruzioni del servizio e assicurarvi un continuo accesso alle ultime feature sulla piattaforma, raccomandiamo agli utenti Windows 7 e Windows 8 di fare un aggiornamento a un sistema operativo supportato il prima possibile».

In altre parole, Rockstar Games lascia intendere che gli utenti che ancora utilizzano questi sistemi operativi presto non potranno più accedere a GTA Online, a meno che non aggiornino definitivamente la propria versione di Windows.

Una decisione in linea a quanto annunciato da Steam qualche tempo fa: anche lo store di casa Valve aveva rivelato che proprio dal 2024 non avrebbe più supportato queste versioni di Windows.

Insomma, se utilizzate molto il vostro PC per giocare, probabilmente è il caso di iniziare a pensare a un vero upgrade. Anche perché, stando alle parole di Rockstar, la decisione potrebbe riguardare tutti i titoli disponibili dello studio, e non solo la modalità multiplayer.

Nel frattempo, continua l'attesa per novità ufficiali legate a GTA 6: un attore di Grand Theft Auto V avrebbe anticipato il suo arrivo, ma i fan hanno anche scoperto che potrebbero essere implementate le animazioni più realistiche di sempre.