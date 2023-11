GTA 6 non è ancora stato svelato, ma ha già battuto un record

GTA 6 sembra ormai il classico videogioco destinato a fare la storia, come già accaduto del resto al suo predecessore: l'hype e l'attenzione dei fan è arrivato ai massimi livelli, con la community che non vede l'ora di scoprire il primo trailer ufficiale.

Con un semplice post sui social media, Rockstar Games si è limitata a confermare l'esistenza del sesto capitolo, che del resto era già nota, e annunciare che a dicembre avremmo visto il primo trailer ufficiale, in concomitanza con il 25esimo anniversario della compagnia.

Ebbene, solo questo semplice post ha già battuto numerosi record, anche a livello social: già nelle prime ore aveva raggiunto un numero impressionante di like e visualizzazioni, che con il tempo è diventato semplicemente inarrestabile.

Come segnalato da Game Rant, in sole 5 ore dalla pubblicazione su X aveva raggiunto ben 1 milione di like e 75 milioni di visualizzazione, ma ad oggi è stato superato il milione e mezzo di mi piace e ben 178 milioni di visualizzazioni.

In altre parole, il post di annuncio del primo trailer ufficiale è diventato il tweet a tema gaming con il maggior coinvolgimento e attenzione di sempre: un traguardo che, dato che si tratta di una promessa di reveal e non del filmato vero e proprio, rende particolarmente bene l'idea di quanto sia atteso il successore di GTA V (che trovate invece su Amazon).

Curiosamente, GTA 6 aveva già conquistato rispettivamente seconda, terza e quarta posizione nella classifica all-time dei tweet legati ai videogiochi.

Al secondo posto troviamo infatti il tweet che confermò il gravissimo mega-leak subito da Rockstar Games, nel quale vennero trafugati diversi filmati da una versione in sviluppo del sesto Grand Theft Auto, mentre al terzo posto c'è un tweet dello scorso 4 dicembre, in cui veniva confermata la produzione di un nuovo capitolo della saga.

Ironicamente, al quarto posto troviamo invece proprio il post a cui è seguito il tweet dei record, in cui viene ricordato l'anniversario di Rockstar Games.

Insomma, i social ci dicono chiaramente che GTA 6 sembra destinato a spaccare il web e battere ogni possibile record di coinvolgimento: inutile sottolineare che terremo costantemente gli occhi aperti per ogni possibile annuncio e novità al riguardo, che vi segnaleremo sulle nostre pagine.

A tal proposito, proprio nelle scorse ore vi avevamo segnalato una novità importante proprio in vista del reveal del sesto Grand Theft Auto: pare che Rockstar si stia preparando a dire addio al Social Club.