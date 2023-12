L'annuncio dell'annuncio di GTA 6 è già un tormentone e tutti lo omaggiano (e copiano)

Quando Rockstar Games alza un dito, di solito nell'industria si muovono mari e monti. È il motivo per cui vi ribadivamo, anche nel Q&A di pochi giorni fa sul nostro canale Twitch, di essere certi che la presentazione del nuovo GTA non sarebbe avvenuta nella cornice degli imminenti The Game Awards: Rockstar non ha mai avuto bisogno (né ne ha mostrato l'intenzione) di nessun palcoscenico che desse visibilità ai suoi giochi, casomai è l'opposto.

La regola si è confermata anche in questo caso: è bastata un'immagine teaser che ha fissato una data per mandare in visibilio gli appassionati, che ormai dal 2013 aspettano novità per la serie criminale più famosa dei videogiochi.

E il teaser scelto da Rockstar, con le palme e i colori caldi che sanno tanto di Vice City, è già diventato un tormentone, un "trend-setter": sono diversi gli sviluppatori che si sono divertiti a omaggiarlo e bonariamente a copiarlo, come nel caso di Halo Infinite.

Per l'appuntamento con un nuovo trailer alle 15 italiane del 4 dicembre, infatti, è stata usata la stessa identica grafica, che ha diviso gli appassionati tra chi ha trovato geniale citare così il trend del momento e chi lo ha trovato poco fantasioso. Lasceremo decidere a voi cosa ne pensiate, sottolineando che capita spesso che si citi, per rendere virale il proprio marketing, proprio qualcosa che è estremamente popolare proprio nel momento della comunicazione da fare.

Ha fatto lo stesso anche Raven Software, per annunciare novità in arrivo per Call of Duty: Warzone, previste per il 6 dicembre.

Ecco che qui lo sfondo con le palme viene sostituito dai soldati e dagli elicotteri pronti al combattimento, in pieno stile CoD.

E c'è perfino la citazione di Joshua Stein, senior social media manager per Xbox, che per dare appuntamento alla sua live ha deciso di usare una grafica che a sua volta scherza su quella del prossimo Grand Theft Auto.

Con tanto di formaggio – da cui il nome del suo appuntamento, "Cheese Goblin".

E poi c'è il sempre sopra le righe Fall Guys, che a sua volta ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer per il 6 dicembre alle 13 italiane, con una grafica che... ci ricorda qualcosa.

Arriva anche Blizzard, che per la Season 8 di Overwatch 2 ha scelto un'immagine, che annuncia l'arrivo del trailer, che sicuramente vi dice qualcosa. Qui, con tanto di palme.

Insomma, è bastato che Rockstar alzasse un dito, senza dirci ancora nemmeno il nome ufficiale del gioco, per portare non solo GTA ma perfino la grafica usata per annunciare un annuncio (!) sulla bocca di tutti.

Rimaniamo ora in attesa delle 15 del prossimo martedì per scoprire cosa ci riserverà il futuro della popolarissima saga di Rockstar Games. E quale sarà il prossimo trend che potrebbe contagiare.