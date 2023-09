GTA 6, il prezzo più "realistico" non dispiace ai fan

GTA 6 ha di recente fatto parlare la community, specie per quanto riguarda il presunto costo del gioco nei negozi.

Giorni fa ha iniziato infatti a rincorrersi il rumor che il sequel di GTA V (che trovate in versione current-gen su Amazon) sarebbe costato un bel po'.

Advertisement

Si vociferava infatti che Rockstar Games avrebbe fatto pagare 150 dollari per l'acquisto di una copia del gioco, viste le dimensioni, la portata e i costi di sviluppo.

Ora, come riportato da GamingBible, dopo che la notizia non ha ovviamente trovato conferma ufficiale, i fan si sono dati appuntamento per discutere del prezzo decisamente più realistico di 70 dollari.

È molto probabile che GTA 6 costerà infatti quanto gli altri giochi, un prezzo che lo mette in linea con la maggior parte delle uscite moderne.

L'utente Reddit StingingGamer ha affermato che «GTA 6 potrebbe essere il primo gioco da 70 dollari che vale davvero il prezzo», aggiungendo: «Con la nuova spinta per i giochi AAA da 70 dollari, vedo che questo è uno degli unici titoli che meritano quel prezzo».

Money_Tanks3741 ha aggiunto: «Pagherei 70 dollari e non mi lamenterei. Mi è piaciuto molto quello che ho visto nei leak, quindi lo comprerò sicuramente a qualsiasi prezzo realistico lo venderanno».

Tale EZdarkest ha poi concluso: «Se sarà superiore a GTA V e RDR2, pagherò 100 dollari volentieri. Abbiamo 10 anni di DLC gratuiti per GTA V. Glieli darei. Nessuno l'ha fatto prima».

Che si tratti di 70 dollari o più, l'augurio è che che ne valga la pena, visto che con GTA 6 stanno facendo di tutto per superare le aspettative.

Del resto, stiamo parlando di un prodotto che pare essere costato addirittura 2 miliardi di dollari, quindi poco non è.

Restando in tema, un leaker sostiene che il prossimo GTA 6 richiederà ben 750 GB di spazio libero, ma ciò sarebbe un bel problema.

Infine, altri fan si stanno spazientendo per la mancanza di notizie ufficiali sul gioco, liquidando una recente fuga di notizie come una sciocchezza generata dalle IA.