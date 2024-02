GTA 6, il leak del trailer ha fatto "danni"? Arriva una risposta

GTA 6 è sicuramente il gioco più atteso del prossimo anno, tanto che il successo del Trailer 1 lo ha ampiamente dimostrato.

Il primo filmato dedicato al sequel di GTA V (che trovate su Amazon) è stato infatti uno degli eventi più incisivi dello scorso anno.

Del resto, il primo trailer del prossimo big Rockstar ha ottenuto un record assoluto su YouTube, quindi le chiacchiere stanno a zero.

Vero anche che, poche ore prima del rilascio ufficiale, il video è stato leakato online senza autorizzazione, costringendo Rockstar a rilasciarlo con diverse ore di anticipo.

Ora, come riportato anche da GamingBolt, Take-Two Interactive ha spiegato se il leak ha di fatto creato qualche "danno" e di che entità.

In seguito alla relazione sugli utili dell'anno fiscale 2024/2025 della società, l'amministratore delegato di Take-Two Interactive Strauss Zelnick ha fornito alcuni aggiornamenti su Grand Theft Auto 6.

Parlando con IGN US prima della conferenza stampa di Take-Two, Zelnick ha dichiarato che la cosa è stata "deludente", ma non ritiene che abbia danneggiato il team.

«È incredibile quando l'annuncio del trailer è una notizia enorme, e poi siamo stati molto gratificati quando il trailer ha fatto il giro di Internet... quindi non potremmo essere più felici o più eccitati».

«Per quanto riguarda la fuga di notizie, è sempre una delusione per il team, ma in definitiva non credo che ci abbia danneggiato», ha concluso.

La prima fuga di notizie che il titolo ha dovuto affrontare risale al settembre 2022, quando sono trapelati oltre 50 minuti di filmati.

L'hacker Arion Kurtaj, appartenente a Lapsus$, è stato ritenuto responsabile, ma in seguito è stato giudicato psichiatricamente non idoneo alla galera.

Grand Theft Auto 6 sembra in ogni caso destinato a uscire dopo marzo 2025, stando alle ultime indicazioni sugli utili dell'editore Take-Two.

Ma non solo: dei fan sono convinti di aver scoperto che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel Trailer 1.