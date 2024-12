GTA 6, i fan sono in hype anche per la colonna sonora

Quando si parla di Grand Theft Auto, la musica è parte integrante dell’esperienza, quasi quanto il gameplay, e GTA 6 non sarà da meno.

Che si tratti di sfuggire a una caccia della polizia o di guidare tranquillamente per le strade di Los Santos, le stazioni radio di GTA 5 (gioco che trovate su Amazon) hanno saputo creare l’atmosfera perfetta, con una selezione musicale che ha definito l’esperienza per milioni di giocatori.

Con 22 stazioni in-game e oltre 400 brani, GTA 5 ha stabilito un nuovo standard, mescolando generi e artisti iconici, dai Pet Shop Boys ai Queen, dal country al rock, dal metal ai classici.

Non sorprende, quindi, che i fan siano impazienti di scoprire come Grand Theft Auto 6 riuscirà a migliorare una caratteristica già di base straordinaria.

Proprio per questo, una discussione si è accesa di recente su Reddit (via GamingBible), dove gli appassionati del franchise di Rockstar hanno condiviso le loro aspettative sulla colonna sonora del prossimo capitolo.

«Qualcun altro è entusiasta per la nuova musica in GTA 6?» si legge in un post.

«Una delle mie cose preferite in GTA V era guidare senza meta, cambiare stazione radio e scoprire nuova musica. Qualcun altro non vede l’ora di ascoltare le nuove canzoni e le nuove stazioni? E poi non vedo l’ora di sentire i segmenti radio esilaranti con quei commenti assurdi.»

La risposta è stata un fiume di elogi per la selezione musicale di GTA 6 e una valanga di desideri per il prossimo capitolo.

«Sì, ma sono ancora più curioso per la musica ambientale,» ha scritto un utente.

«La colonna sonora di GTA 5 era fantastica. Il menu pausa, i temi delle missioni, i brani durante le fughe: tutto pazzesco,» ha commentato warp5harp.

«GTA 5 ha influenzato tantissimo i miei gusti musicali,» ha aggiunto un altro fan.

E c’è chi ha riassunto il pensiero generale: «Rockstar ha sempre avuto un gusto musicale impeccabile. Ho scoperto tantissimi artisti fantastici giocando. Non vedo l’ora di scoprire cosa porteranno in GTA 6.»

Con il lancio di Grand Theft Auto 6 previsto per l’autunno 2025, manca relativamente poco per scoprire come Rockstar intende superare sé stessa e continuare a definire nuovi standard, non solo per quanto riguarda la tecnica ma anche in campo musicale.