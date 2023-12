GTA 6, i fan hanno aperto la petizione più folle di sempre

Il primo trailer di GTA 6 è stato sicuramente un'esperienza unica, sebbene il fatto che il gioco esca solo nel 2025 ha sicuramente frustrato e non poco i fan.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) sarà sicuramente uno degli eventi più importanti di sempre, e a Rockstar serve tempo per svilupparlo a dovere.

Del resto, considerando che proprio il trailer ha ottenuto un record realmente incredbile su YouTube, la cosa non sorprende più di tanto.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, il fatto che GTA 6 esca nel 2025 non sembra essere andato giù a parecchi, gli stessi che hanno aperto un'improbabile petizione per "anticipare" l'uscita al 2024.

La petizione è stata condivisa sul subreddit di GTA e finora ha raccolto oltre 20 mila firme, in continua crescita.

Ovviamente si tratta di una follia, visto che Rockstar non potrà in alcun modo saltare un intero anno, ma il sentimento alla base della petizione è serio: i fan vogliono GTA 6 e lo vogliono subito.

Alcuni si sono spinti ancora più in là, dicendo che se in qualche modo riuscissimo a saltare il 2024, Rockstar farebbe lo "scherzone" di ritardare il gioco al 2026.

Petizioni improbabili a parte, GTA 6 dovrebbe uscire nel 2025 su Xbox Series X/S e PS5, con la versione PC attesa solo successivamente. Non resta quindi che armarsi di pazienza, sperando ovviamente che il prodotto finale sia all'altezza (e che non vi siano ritardi di sorta).

Nell'attesa di saperne di più sulla data di uscita del gioco, qualcuno ha nel frattempo scoperto anche un indizio realmente interessante sulla key art del gioco, il quale rimanderebbe al secondo trailer.

Infine, altri fan sono convinti di aver scoperto che la data di uscita di GTA 6, dopo aver individuato un messaggio nascosto nel video.