GTA 6 è davvero costato 2 miliardi di dollari?

Negli ultimi anni, tra le tante indiscrezioni su GTA 6, è circolata con insistenza la voce secondo cui il gioco avrebbe un budget di sviluppo di 2 miliardi di dollari.

Tuttavia, questa cifra appare altamente improbabile e priva di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games o Take-Two Interactive, come riportato anche da Destructoid.

Nessun gioco Rockstar ha infatti mai sfiorato il miliardo di dollari: se prendiamo in considerazione i costi dei titoli precedenti dello studio, il dato non regge.

Per esempio, GTA 5 (che trovate su Amazon) ha avuto un budget stimato di 333 milioni di dollari (137 milioni per lo sviluppo e il resto per il marketing).

A seguire, Red Dead Redemption 2, con oltre 2.000 sviluppatori al lavoro per sette anni, ha raggiunto circa 540 milioni di dollari in stime pessimistiche.

Anche tenendo conto dell'inflazione e dei costi di sviluppo crescenti, passare da queste cifre a 2 miliardi è un salto eccessivo.

Alcuni dei titoli più costosi della storia includono Genshin Impact, in continuo sviluppo dal 2020, con un costo totale stimato intorno ai 900 milioni di dollari (compresi aggiornamenti post-lancio).

Per non parlare di Call of Duty: Black Ops Cold War, con un budget di circa 850 milioni di dollari aggiornato al 2024.

La cifra di 2 miliardi di dollari potrebbe quindi riferirsi al budget totale, incluso il marketing, non solo allo sviluppo (basti pensare che GTA 5 ha avuto una campagna pubblicitaria da 265 milioni di dollari).

Se Rockstar decidesse di investire 1 miliardo di dollari nel marketing di GTA 6, il costo totale potrebbe avvicinarsi ai 2 miliardi, ma non per la sola produzione del gioco.

Ad oggi, quindi, non esiste alcuna prova che il budget di sviluppo di GTA 6 sia di 2 miliardi di dollari.

Anche se la somma totale, considerando marketing e aggiornamenti post-lancio, potrebbe avvicinarsi a quella cifra, nessuna fonte ufficiale ha confermato il dato.

Piuttosto che alimentare speculazioni infondate, è più sensato aspettare i prossimi report finanziari di Take-Two e prepararsi all’uscita del gioco, prevista per l’autunno 2025.