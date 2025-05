GTA 6 è "collegato" a Red Dead Redemption 2, ecco le prove

Dopo mesi di attesa e speculazioni, Rockstar Games ha finalmente pubblicato il secondo trailer ufficiale di Grand Theft Auto VI.

Ma tra sparatorie, fughe rocambolesche e scorci mozzafiato di Vice City, un dettaglio inaspettato ha acceso il dibattito tra i fan: un possibile collegamento con Red Dead Redemption 2 (che trovate su Amazon).

A notare l’indizio è stato un utente di Reddit, cph2001, che ha condiviso la sua scoperta pochi minuti dopo l’uscita del trailer.

Al minuto 2:07, durante una scena in cui un NPC lancia in aria delle banconote da 10 dollari, è possibile intravedere i volti di due figure storiche già note agli appassionati del western targato Rockstar: Thaddeus Waxman e Franklin Hardin, entrambi ex presidenti degli Stati Uniti nella lore di Red Dead Redemption 2.

Un riferimento apparentemente insignificante, ma che potrebbe suggerire qualcosa di più grande.

Immediata la reazione del fandom, spaccato tra chi è pronto a credere che le due saghe condividano un unico universo narrativo e chi, più scettico, considera l’elemento come un semplice Easter Egg senza conseguenze concrete sulla continuity.

In effetti, Red Dead Redemption menziona stati realmente esistenti come New York o California, mentre l’universo di GTA li reinterpreta in chiave fittizia, come Liberty City e San Andreas.

Non è certo la prima volta che Rockstar si diverte a disseminare citazioni incrociate tra i suoi titoli: basti pensare ai riferimenti a Bully o L.A. Noire che emergono sporadicamente nei giochi GTA.

Tuttavia, questo dettaglio ha qualcosa in più, forse perché arriva in un momento in cui i fan sono affamati di teorie (come quella relativa alla presunta identità segreta di Jason) e significati nascosti, complice anche l’attesa ancora lunga: Grand Theft Auto VI è ora previsto per il 26 maggio 2026, dopo l’annuncio ufficiale del rinvio rispetto alla finestra iniziale del tardo 2025.