GTA 5 sta per diventare più bello da vedere

In attesa di dicembre e del reveal ufficiale di GTA 6, sembra proprio che qualcuno abbia deciso di rispolverare il "vecchio" GTA 5 rendendolo più bello da vedere.

Il quinto capitolo della serie Rockstar (trovate l'edizione current-gen su Amazon) è infatti un fenomeno assoluto che non ha certo bisogno di presentazioni.

Advertisement

Del resto, Grand Theft Auto V continua a vendere incredibilmente bene, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Ora, come riportato anche da Wccftech, i giocatori di GTA 5 su PC potranno presto installare una mod DLSS 3 realizzata da PureDark.

Il modder è infatti al lavoro da tempo sul capolavoro di Rockstar e solo poche ore fa ha pubblicato un video dimostrativo su YouTube.

GTA 5 è stato un caso particolare perché, a differenza di tutti i giochi che PureDark ha moddato finora, non presenta vettori di movimento, necessari per le tecniche di upscaling.

Per questo motivo, il modder ha dovuto modificare centinaia di shader per aggiungere la generazione di vettori di movimento al gioco.

PureDark ha condotto i suoi test con NaturalVision Evolved, QuantV e ENB attivati contemporaneamente, aumentando così in modo significativo i requisiti prestazionali base del gioco.

Con il suo AMD Ryzen 7 5800x e la GeForce RTX 4070Ti, il gioco funzionava solo a circa 30 FPS. L'attivazione della Super Risoluzione DLSS (impostata sulla modalità Qualità per un'uscita a risoluzione 4K) e della Generazione di fotogrammi gli ha permesso di raddoppiare il frame rate.

PureDark ha anche notato che l'aggiunta della tecnologia di upscaling di NVIDIA offre una soluzione di antialiasing molto migliore rispetto alle opzioni predefinite del gioco (FXAA, MSAA, TXAA).

Ciò è vero per coloro che dispongono di potenza sufficiente per attivare DLAA, che rinuncia all'upscaling per renderizzare il gioco alla risoluzione nativa, migliorando ulteriormente la qualità visiva.

In attesa di scoprire se GTA 6 sarà di fatto più bello da vedere di così, non resta che aspettare che Rockstar condivida il primo trailer del gioco con i giocatori, previsto a dicembre.

Ma non solo: anche GTA 4 è ancora nel mirino dei modder, i quali sono stati in grado di trasformarlo considerevolmente.