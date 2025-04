GTA 5 ottiene un traguardo che farà felici gli streamer

A distanza di oltre un decennio dal lancio, Grand Theft Auto 5 continua a dimostrarsi un vero colosso dell’intrattenimento.

Secondo i dati diffusi da Twitch, la piattaforma di streaming ben nota al pubblico di tutto il mondo, GTA 5 (gioco che trovate su Amazon) è stato il gioco più trasmesso del 2024, totalizzando oltre 25,8 milioni di ore di contenuti in diretta.

E non è tutto: il pubblico ha complessivamente guardato più di 1,4 miliardi di ore di contenuti legati al titolo Rockstar.

Un risultato impressionante, ma non del tutto sorprendente. Già nel 2023, GTA 5 si era piazzato come la categoria gaming più vista su Twitch, secondo solo al fenomeno "Just Chatting".

L’incredibile longevità del gioco è dovuta in gran parte alla sua componente online, GTA Online, e in particolare alla crescente popolarità del roleplay, che ha saputo mantenere alto l’interesse con contenuti creativi, community attive e server sempre più professionali.

A spingere ulteriormente questi numeri, però, c’è anche l’attesa spasmodica per Grand Theft Auto 6, e anche se non esiste ancora una data ufficiale, l’uscita del gioco è attesa per l’autunno 2025.

Nel frattempo, fan e curiosi si rifugiano in GTA 5, che rimane il porto sicuro di milioni di giocatori e spettatori.

Twitch ha pubblicato anche altri dati rilevanti: League of Legends ha totalizzato 1,19 miliardi di ore viste, Valorant ne ha accumulate 804 milioni, seguito da Fortnite con 539 milioni e Call of Duty con 451 milioni.

In totale, nel 2024 sono state viste ben 15,6 miliardi di ore di streaming legato ai videogiochi.

In un panorama sempre più affollato e competitivo, GTA 5 (che è anche gratis su Game Pass) si conferma quindi ancora una volta come un fenomeno culturale e mediatico senza precedenti. Ora la domanda è: riuscirà GTA 6 a raccoglierne l’eredità e superarla? Staremo a vedere.