GTA 5 arriva gratis su Xbox Game Pass, da oggi

Uno dei giochi di maggior successo di tutti i tempi tornerà disponibile su Xbox Game Pass tra poche ore: gli utenti iscritti al servizio in abbonamento potranno infatti tornare a scaricare GTA 5 senza alcun costo aggiuntivo.

L'open world di Rockstar Games è ancora oggi uno dei videogiochi più giocati su PC e console, grazie soprattutto al successo ottenuto dalla modalità multiplayer GTA Online che vanta tantissimi appassionati.

Il quinto capitolo della saga ha spesso avuto modo di apparire su Xbox Game Pass, per poi venire costantemente rimosso dopo pochi mesi: ovviamente non sappiamo fino a quando resterà disponibile sul catalogo per quest'ultima occasione, ma non possiamo fare altro che invitarvi a non lasciarvelo scappare.

GTA 5 sarà disponibile a partire dal piano Xbox Game Pass Standard e PC Game Pass, rimanendo ovviamente accessibile anche sul piano Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Gli utenti iscritti a PC Game Pass potranno scaricare la versione migliorata GTA V Enhanced, con tutte le ultime feature introdotte da Rockstar Games, inclusi nuovi veicoli e modifiche di personalizzazione.

Attualmente non è invece chiaro se verrà proposta anche una versione in Cloud per gli utenti iscritti a Ultimate: lo sapremo con certezza soltanto quando Grand Theft Auto V sarà ufficialmente scaricabile gratuitamente.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo non risulta infatti ancora disponibile nel catalogo: presumibilmente dovrebbe essere aggiunto solo nel corso del tardo pomeriggio odierno. Tenete d'occhio le applicazioni ufficiali sui vostri dispositivi preferiti per farvi trovare pronti al download.

Colgo l'occasione per ricordarvi che da oggi sarà disponibile anche la versione PC di Hunt Showdown 1896: l'uscita su console e in cloud è prevista soltanto in seguito, anche se ancora non c'è una data ufficiale.

Con l'introduzione di questi due titoli si chiuderà ufficialmente la line-up della prima metà del mese: restiamo in attesa di scoprire tutte le novità per la seconda ondata di giochi gratis, tra i quali potrebbe esserci uno shadowdrop molto importante.