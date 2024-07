GTA 5, il DLC single player è stato scartato per un motivo

Sappiamo bene che GTA 5 non ha avuto alcun tipo di espansione per giocatore singolo, ma ora è stato confermato il perché.

Nonostante il quinto capitolo di Grand Theft Auto (che trovate su Amazon) sia di base enorme, avrebbe potuto essere ancora più imponente.

Una conferma del DLC mai nato era arrivata dall'attore Steve Ogg, il quale ha rivelato che il contenuto doveva vedere Trevor nei panni di una sorta di folle agente segreto.

Senza contare che a pochi mesi di distanza da quelle dichiarazioni, alcuni fan hanno scoperto una nuova traccia musicale inutilizzata e che sembrerebbe appartenere proprio all'espansione cancellata.

Ora, come riportato anche da GamingBible, in un'intervista rilasciata a SanInPlay, l'ex senior camera artist e virtual cinematographer Joseph Rubino, che ha lavorato alla Rockstar per sei anni, ha svelato il perché della cancellazione del DLC.

Rubino afferma che il successo di Grand Theft Auto Online ha portato alla cancellazione del DLC: «Quando GTA Online è uscito, era una tale mucca da mungere e la gente lo amava così tanto che era difficile sostenere che un DLC standalone avrebbe potuto superarlo. Ripensandoci, direi che probabilmente si potrebbero fare entrambe le cose, ma è stata una decisione commerciale che hanno preso».

E ancora: «Ero uno dei montatori principali, un cameraman e mi occupavo di molte cose della seconda unità sul palco. Abbiamo diviso i nostri team in due, quindi sono rimasto su GTA Online e poi su questo DLC, di cui Steven Ogg è stato una parte molto importante, e poi alcuni del team si sono sovrapposti e sono andati a Red Dead Redemption 2 all'inizio».

Rubino confessa di essere "un po' arrabbiato" per questo, anche se ormai immaginiamo sia acqua passata.

Del resto, è probabile che il ìmultiplayer di GTA Online sarà per forza di cose costretto a ripartire da zero e resettare tutto, anche se ai fan a quanto pare va benissimo anche così.